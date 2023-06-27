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    Аксёнов сообщил о повреждении железной дороги в Крыму

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    11 комментариев

    В Крыму в Кировском районе повреждены железнодорожные пути, сообщил утром 27 июня глава республики Сергей Аксенов.

    По его словам, никто не пострадал. Профильные службы уже начали работу, ремонт продлится, как ожидается, от 4 до 8 часов.

    «Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — добавляет он.

    21 июня железнодорожные пути повредили в районе Феодосии, причиной стала диверсия. В ночь 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту. 23 июня — поврежден газопровод в поселке Кореиз.

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    КрымСергей АксеновЧП на железной дорогеПодрыв железной дороги
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    Комментарии 11

    Гость27 Июн 2023 в 09:47
    Що, опять?
    +1−0
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