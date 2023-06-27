Аксёнов сообщил о повреждении железной дороги в Крыму

В Крыму в Кировском районе повреждены железнодорожные пути, сообщил утром 27 июня глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, никто не пострадал. Профильные службы уже начали работу, ремонт продлится, как ожидается, от 4 до 8 часов.

«Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — добавляет он.



21 июня железнодорожные пути повредили в районе Феодосии, причиной стала диверсия. В ночь 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту. 23 июня — поврежден газопровод в поселке Кореиз.