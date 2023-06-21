Аксенов: в Крыму повреждены железнодорожные пути

В Крыму районе Феодосии повреждены железнодорожные пути. Об этом в среду, 21 июня, рассказал глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, движение поездов будет восстановлено в течение двух часов. Глава региона попросил всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Сейчас на месте работают профильные службы, пострадавших нет, добавил Аксенов.

Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что из-за повреждения полотна отменены две утренние электрички. По его словам, пассажиров со станций Феодосия и Владиславовка отправят автобусами. «Время на восстановление движения — полтора, два часа», — пишет он.