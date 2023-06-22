    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, ю-з

    760мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd84.25eur92

    Глава Республики Крым Аксенов: ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту

    2476
    6 комментариев

    В ночь на четверг, 22 июня, был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. Об этом сообщает глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

    «Взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна», — говорится в сообщении.

    О возобновлении движения Аксенов обещает сообщить в течение часа.

    ПоделитьсяПоделиться

    Также врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщает в своем Telegram-канале, что украинские военные обстреляли мосты на административной границе между регионом и Крымом около Чонгара. Пострадавших тоже нет. «На мостах повреждено дорожное покрытие», — сказал он.

    Как говорится в публикации Сальдо, по предварительной оценке, для ударов по мостам использовались английские ракеты Storm Shadow.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Сергей АксеновВладимир СальдоОбстрел
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    Гость22 Июн 2023 в 08:08
    Держу кулачок за ВСУ!
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close