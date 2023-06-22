Глава Республики Крым Аксенов: ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту

В ночь на четверг, 22 июня, был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. Об этом сообщает глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна», — говорится в сообщении.
О возобновлении движения Аксенов обещает сообщить в течение часа.
Также врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщает в своем Telegram-канале, что украинские военные обстреляли мосты на административной границе между регионом и Крымом около Чонгара. Пострадавших тоже нет. «На мостах повреждено дорожное покрытие», — сказал он.
Как говорится в публикации Сальдо, по предварительной оценке, для ударов по мостам использовались английские ракеты Storm Shadow.