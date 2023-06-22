Глава Республики Крым Аксенов: ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту

В ночь на четверг, 22 июня, был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. Об этом сообщает глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна», — говорится в сообщении.



О возобновлении движения Аксенов обещает сообщить в течение часа.