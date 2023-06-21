Диверсия стала причиной повреждения железной дороги в Крыму, заявили в Запорожье

Движение поездов в районе Феодосии восстановлено. Причиной повреждения путей стала диверсия, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.



«Восстановлено движение поездов на перегоне в районе Феодосии после повреждения железнодорожного полотна в результате диверсии», — написал он в своём телеграм-канале.



Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что первый поезд прошёл в 10:40.



Утром 21 июня глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал о повреждении железнодорожных путей в районе Феодосии. Причину он не назвал. Рогов опубликовал видео, якобы имеющее отношение к диверсии на железной дороге.

