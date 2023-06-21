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    Диверсия стала причиной повреждения железной дороги в Крыму, заявили в Запорожье

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    Движение поездов в районе Феодосии восстановлено. Причиной повреждения путей стала диверсия, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Восстановлено движение поездов на перегоне в районе Феодосии после повреждения железнодорожного полотна в результате диверсии», — написал он в своём телеграм-канале.

    Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что первый поезд прошёл в 10:40.

    Утром 21 июня глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал о повреждении железнодорожных путей в районе Феодосии. Причину он не назвал. Рогов опубликовал видео, якобы имеющее отношение к диверсии на железной дороге.

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