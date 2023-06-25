Спасатели Тосно показывают, как вынимали из земли блестящую чёрную субстанцию

Экологическую операцию провели минувшим вечером сотрудники аварийно-спасательной службы в посёлке Ульяновка под Петербургом (Тосненский район Ленобласти).
Как сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО, вечером 24 июня поступила информация, что в канаве обнаружена чёрная жидкость с химическим запахом. На место прибыли поисково-спасательный отряд города Тосно. Спасатели оградили место разлива, обработали нефтепродукты сорбентом и собрали их в специальную емкость — чтобы можно было передать их сотрудникам местной администрации для утилизации.
«Информация о происшествии передана в ЦУКС», — отмечается в сообщении.