Бесплатно и почти даром. Рассказываем, где помыться во время отключения горячей воды

Сезон отключения горячей воды в самом разгаре. Пока теплоэнергетики проверяют трубы, горожане снова сталкиваются с дилеммой: мыться в тазике или найти менее трудоемкий способ привести себя в порядок. О том, куда можно податься, если у вас до сих пор нет бойлера, — карточки «Фонтанки».

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Вопрос о сроках отключения горячей воды в Петербурге, да и в целом по России, встает из года в год. В сезоне-2023 не выдержал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. В своем телеграм-канале он поставил вопрос ребром: две недели — это слишком. Технологии позволяют сократить срок максимум на трое суток. Начать предложил с Москвы, а потом перенести опыт на всю Россию.

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В этом году в Петербурге лишь 26 процентов жителей оказались в счастливчиках, которым повезло лишиться горячей воды лишь на 1 — 4 дня. Почти половина (47 процентов) вынуждены будут провести без нее от 11 до 14 дней, еще 27 процентов — от 5 до 10 дней. По сравнению с годом прошлым количество тех, кто останется без горячей воды лишь на четверо суток упало: в сезоне 2022 года такой промежуток отключения затронул 31 процент горожан.

