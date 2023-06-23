Семь способов помыться в Петербурге почти даром, если отключили горячую воду

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Отключили горячую воду. Та еще новость. Но мыться как-то надо. Не хотите возиться с тазиками, боитесь, что проточный водонагреватель долбанет током, а установить нормальный бойлер жаба душит? Тогда наши советы для вас! Если в кране нет воды — это отличный повод расширить личные горизонты.



Предупреждаем сразу. Наши советы для тех, кто: совершеннолетний (мы не посылаем детей непонятно куда с куском мыла в ладошке), здоровый (мы против распространения грибка стопы и бытового сифилиса), адекватный (если человек, намывающий хозяйство в городском фонтане скажет, что это мы его научили — он врет).



Итак, помыться в Петербурге в 2023 году можно следующими способами:

Для коллективистов Начнем с простого. Если у вас есть достаточное количество друзей и родственников в разных районах города, можете договориться с ними и организовать душевой клуб, чтобы ходить в гости друг к другу в периоды отключения горячей воды. Можно действовать втемную: не говорить друзьям и родственникам, что они в клубе, а просто проситься в гости и заодно в душ. Но для себя составить график посещений, чтобы не частить с мочалкой и мылом по одному и тому же адресу, вызывая подозрения. И помните, что приличные люди в гости с пустыми руками не ходят. Придется раскошелиться на что-нибудь к чаю, чтобы занять хозяев, пока вы осваиваете их ванную комнату.



Для консерваторов Общественные бани. Разброс цен — от 100 рублей до нескольких тысяч за сеанс. Например, помыться 1,5 часа за соточку по единой карте петербуржца можно: в Круглых банях — в понедельник и вторник, в Балтийских банях — в среду и четверг, в Станционных банях — в четверг и субботу (женские дни) или в пятницу и воскресенье (мужские дни). Средняя цена в петербургских банях за 2 часа мытья и парения — 700–800 рублей. А, например, в Фонарных банях можно оставить 10,5 тысяч за 2,5 часа. В стоимость входит «парение с ароматными вениками из луговых трав и медово-солевым растиранием». Подробный гид «Фонтанки» по петербургским общественным баням можно посмотреть здесь.



Для спортсменов Если у вас уже есть абонемент в бассейн или фитнес-клуб, вы в двойном выигрыше. Если нет — ищите варианты. Во-первых, во многих фитнес-клубах предусмотрены «гостевые» или пробные посещения. Минусов много: записываться надо заранее и не факт, что на вечернее время; после визита вам будут настойчиво звонить менеджеры с вопросом, что вы надумали насчет покупки абонемента; по одному адресу дело выгорит только один раз. Но есть альтернатива.



Установите на телефон любое приложение для поминутной оплаты тренировок в спортзалах. Загружаешь карту, выбираешь подходящий адрес, проверяешь, чтобы не было минимального времени тренировки или чтобы оно не превышало 15 (по идее, этого достаточно, чтобы все себе помыть) минут. Стоимость — от 3 рублей за минуту. Очень бюджетно, если не тратить время, собственно, на спорт.



Для экономных эстетов Помыть голову можно в парикмахерской. Обойдется это в зависимости от района рублей в 100–150. Выбираете парикмахерскую в удобном районе, звоните, уточняете, можно ли подойти в удобное для вас время (вымыть вам голову мастер вполне может, пока другой клиент сидит с краской на волосах и ожидает эффекта), сколько стоит услуга и можно ли прийти со своим шампунем (мало ли, вашим волосам это важно).

Для трудоголиков Помыться в коворкинге — вариант не очевидный, но вполне рабочий. Открываем агрегатор коворкингов и выбираем те, что с душем. Это нормальный запрос, если учесть, что кое-кто любит ездить на работу на велосипеде. Бьюти-коворкинг с душевой для парикмахеров или косметологов на Инженерной улице можно арендовать за 300 рублей в час. А в офисном коворкинге на 27-линии Васильевского острова мы нашли и вовсе выгодное предложение: свободное место для работы за 570 рублей в месяц, при этом в стоимость включен кондиционер, интернет, и, разумеется, душ.



Для любознательных В любой нормальной гостинице есть душ. И в ненормальной — тоже. Самые дешевые варианты — хостелы и, о ужас, гостиницы с почасовой оплатой. Цена вопроса — от 450 рублей в час. Из минусов — на регистрации могут попросить и отсканировать паспорт. По идее, никаких последствий от этого быть не должно, но сам факт, согласитесь, нервирует. Ну и на входе-выходе можно случайно встретить знакомого с женой другого знакомого, и всем будет неловко. Расположены такие гостиницы, как правило, на окраинах города или в не очень фешенебельных помещениях.



Для отчаянных домохозяек Если в доме есть стиральная машина, то она самостоятельно подогревает воду для своих стиральных нужд. Если возиться с тазиками совсем противно и хочется новых ощущений, можно поставить максимальную температуру, запустить стирку без белья и стирального порошка, а сливной шланг направить в ванну. Порядок действий: отсоединить сливной шланг стиральной машины от канализационной системы, перекинуть освобожденный конец шланга в ванну, закрыть слив ванны пробкой, запустить стирку, когда вода нагреется, нажать кнопку экстренной остановки стирки и слива воды.



Из минусов: если барабан маленький или в машинке предусмотрена система определения веса белья (чтобы не тратить лишнюю воду), результат может не оправдать ожиданий. К тому же, проворачивая этот технический финт впервые, вы рискуете познакомиться с издержками множества предыдущих стирок. Так что перед началом эксперимента стоит хотя бы один раз запустить режим очистки барабана.



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»