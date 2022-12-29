Гид по петербургским общественным баням: где и почём париться не только 31 декабря

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Поделиться Поделиться





«Фонтанка» делится лайфхаком, как согреться зимой в Петербурге по цене поездки в общественном транспорте

Можно бесконечно иронизировать над Женей Лукашиным, который каждый год 31 декабря ходит с друзьями в баню. Однако зимой парная — и правда чуть ли не лучший досуг. Там вы точно не замёрзнете, а банное сообщество обеспечит заряд тепла не только физического, но и душевного. Кроме того, в некоторых банях Петербурга можно помыться за шестьдесят рублей — учитывая рост тарифов ЖКХ, ещё и в плюсе останетесь. Качества парной и сплоченность банных коллективов от ценника не зависят — это «Фонтанка» проверила на себе. Корреспондент побывала в разных парных: от отреставрированных Фонарных до олдскульных городских.



Пушкарские бани. Фото 1941 г. Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться





Общественные бани Петербурга можно условно разделить на имперские петербургские и советские ленинградские. До революции в столичных банях парились и отдыхали. Такими были, например, Пушкарские бани на Петроградской стороне, где парился Фёдор Шаляпин. В процессе, как сообщает исследователь ленинградских и петербургских бань Игорь Богданов в книге «Три века петербургской бани» (2000 год), Шаляпин пел «Баня, баня, мать родная» на мотив «Волга, Волга, мать родная». Некоторые «царские» бани были и социальными. Баню, в которую уже много лет ходит корреспондент «Фонтанки» — «Нептун» на 17-й линии Васильевского острова — построили в 1907 году как «баню для неимущих». Больше двадцати лет назад Богданов писал, что она по сей день обслуживает неимущих, «каковых и сегодня предостаточно среди обитателей василеостровских коммуналок». Подтверждаю — баня олдовая, интерьеры советские, в уборной можно встретить тараканчика. Шкафчики не закрываются. Зато в понедельник по Единой карте петербуржца одна помывка обойдётся вам в шестьдесят рублей. Помывка — полтора часа, включая раздевание и одевание. Лайфхак: в льготный день за временем следят не слишком строго.

Бани № 55 Василеостровского р-на (Нептун), 2011г. Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться





«Нептун», несмотря на олдскульность и советскость — всё же «царская» баня, довольно компактная. Между тем в 30-е годы прошлого века в Ленинграде строили «советские гиганты» — большие бани, рассчитанные, как писал Богданов, «не на человека, а на толпу, осуществляющую помыв». Население города выросло, а ванных комнат в новых домах не было (как и отдельных квартир). Бани были нужны в санитарно-гигиенических целях: «советские гиганты» были рассчитаны на тысячи человек в день. Рабочих, по словам Богданова, в бани ходить даже заставляли. Очереди в бани выстраивались с раннего утра, в мыльном отделении один душ подчас делили несколько человек. Возможно, именно этот бэкграунд сослужил плохую службу общественным баням. Я не раз и не два замечала, что люди брезгуют именно банями — но с удовольствием ходят в СПА-комплексы и аквапарки.



Изначально советские «помывочные» строили (как всегда) «за здравие»: архитектор А. С. Никольский проектировал бани, в которых были стеклянные купола, бассейны, солярии, пандусы. Но власть такую роскошь браковала, «помывочные» деградировали до тёмных помещений (лампочек не хватало), где за печкой были мусор и паутина, у работников вши, а воровство было тотальным — из бань уносили шайки (тазики), отвинчивали краны. Но ленинградцев не обманешь: многие старались попасть именно в старые «царские» бани, а не в новые помывочные. В 1935 году банный отдел Управления благоустройства исследовал причины популярности бань, и оказалось, что средний ленинградец ходит в баню не столько ради душа, сколько ради парения, и проводит в парилке от пяти минут до часа двадцати.



1931 — 1932. Новая баня в Лесном. Фото: pastvu.com Поделиться Поделиться





Сегодня в Петербурге в городских банях можно попариться за шестьдесят рублей в льготный день (для этого помывку нужно оплатить Картой петербуржца). Лайфхак работает в «Нептуне» на семнадцатой линии (льготный день — понедельник), в Батенинских банях (в комплекс входят сами Батенинские, Смольнинские бани, Круглые бани, Станционные бани, Московские бани, в комплексе «Водолей» (он же — Воронежские бани). Льготные дни везде разные, лучше уточнить на сайте или по телефону — отвечают оперативно). Жители других городов часто не верят, что в Петербурге можно сходить в баню за шестьдесят рублей, но это так — «Фонтанка» проверила на себе. Например, когда я ходила в Воронежские бани, у меня ещё не было с собой оформленной Карты петербуржца (или, в моём случае, петербурженки). Женщина за кассой грустно сказала, что в таком случае меня не пустят в общее женское отделение — можно только в «люкс» за шестьсот рублей. Такой опыт казался мне неполноценным, в итоге меня провели по карте кого-то из сотрудников бани. Д — душевность.



В общем, сегодня в Петербурге есть бани на любой кошелёк. Я хожу в общественные бани с русской парной каждую неделю уже больше десяти лет. Бани принято считать уходящей натурой: дескать зачем они нужны, если есть ванные и душевые, сауны в фитнес-клубе и СПА-комплексы. Но старые городские бани кардинально отличаются от СПА по контингенту, психологическому климату и, конечно, ритуалам.

Насколько известно «Фонтанке», петербургская банная традиция отличается также от московской. Если в Москве баня — это место, где посетителю оказывают услуги (парение и прочие), то петербургские банные сообщества почти во всех банях, где я была, отличаются самоорганизацией. Что это значит: мы сами убираем парню (сметаем листья, моем и сушим пол, при необходимости «проливаем» водой стены — если сухо), проветриваем и поддаём. В каждой бане, как правило, много компаний, которые ходят в определённое время в конкретный день недели годами. Они убираются и поддают быстро и слаженно. Парятся в Петербурге гости бань тоже, как правило, сами. Поэтому иногда бани кажутся мне местами локально наступившего коммунизма.



Итак, топ бань по версии корреспондента «Фонтанки» с многолетний банным опытом. Приготовьтесь, тут будут и совсем олдовые штуки — и мажорские барские.

Ямские бани. Улица Достоевского, 9.

Лучшая парная в городе по версии корреспондента «Фонтанки». Речь про четвёртый этаж — там есть общее женское отделение и люкс, парная у них одна. Её главная фишка — проветриваемость: в помещении есть окно и две двери (даже три, но третья ведёт в мыльное отделение «люкса» и чаще закрыта). Между сеансами парения окно и двери открывают, за счёт свежего воздуха пар в Ямских обычно лёгкий. Здесь не работает лайфхак с Картой петербуржца, но баня, тем не менее, «народная». Действует система абонементов: например, для пенсионеров четыре сеанса по два часа по понедельникам с 8 до 15 часов обойдутся в 1 400 рублей. Не пенсионерам (в любое время в любой будний день) те же четыре двухчасовых сеанса обойдутся в 2 200 рублей. Подробности про абонементы можно узнать на сайте бань, ну или на месте, придя в общее отделение или люкс. Распечатки с информацией о ценах лежат рядом с терминалом, там же, где вы оплачиваете посещение у банщицы.



В общем женском отделении, по моим ощущениям, свежее ремонт. Стильная плитка цвета мокрого асфальта в мыльном, стеночки между душами из лазурных стеклоблоков, вёдра с ледяной водой системы «ливень» (это когда ведро не опрокидывается, а выливает на вас ледяную воду через конструкцию вроде шлюза). Массивные стилизованные рукомойники, холодная купель. Как утверждает администрация бани, туда ходили париться Фёдор Достоевский и Владимир Ульянов (Ленин), причём они разминулись всего на несколько лет.

Женский «люкс» кроме выхода в лучшую парную предлагает джакузи, хаммам, сауну, приватные кабинки на несколько человек и соляную пещеру. Кроме купели, там есть чуть более объёмный бассейн. Правда, те несколько раз, что я была в «люксе» Ямских, вода и в купели и в бассейне была скорее тёплая, так что окунаться в холодную я ходила в мыльное общего отделения (так можно). Хаммам, на мой вкус, маловат и душноват — я привыкла к тому, что в турецкой парной больше места и легче дышится.



Но главное — в Ямских всегда отличные компании, например я полюбила тусовку, которая ходит по четвергам. Поддают сильно — впрочем, говорят, это ещё слабо по сравнению с тем, что устраивают по понедельникам завсегдатаи пенсионного возраста. В Ямских обычно бодро и дружно, в любую компанию можно влиться, если у вас есть банный опыт (например, помочь убрать баню). В парную часто приносят ароматные травы, которые дополняют лёгкий, чистый пар. Ещё один плюс — горячую воду в таз, чтобы поддавать, можно набрать прямо у печки (не ходить в мыльное отделение). Далеко не во всех банях предусмотрено такое удобство, а носить полные тазы воды в парную не всем по силам.



Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дегтярные бани. Дегтярная, 1А

Бани рядом с Площадью Восстания. Сочетание «лакшери»-стиля и душевности. С одной стороны, тысяча восемьсот за два часа парения (меньшее время не предусмотрено, в праздники действует тариф «Новый год», по которому два часа обойдутся в 2 500 рублей), ресторан на первом этаже, фирменный мерч, живые цветы в мыльном отделении и золотая мозаика в душевых. С другой — душевные сотрудницы и вайб без пафоса: корреспонденту «Фонтанки» подсказал дорогу в женское отделение посетитель мужского, когда заметил моё замешательство на лестнице. На ресепшн в женском отделении не навязывают дополнительных услуг, оплата по факту. Банщицы и посетительницы относятся друг к другу по-простому. Хотя здесь, в отличии от тех же Ямских, банщицы часто заходят в парную и поддают, а посетительницы заказывают парение. Тем не менее, есть ценное (и редкое) ощущение демократии. Например, гостям можно поддавать, и даже если вы не оплачивали парение, банщица, пока поддаёт, спросит, как вам. Потом вы обсудите другие городские парные и прелесть зимнего воздуха — он хорошо подсушивает влажную русскую баню. Периодически устраивают общее арома-парение: вы можете взять коврик, если у вас нет своего, лечь на скамью, а банщица несколько раз пройдётся по вам ароматным вениками, предварительно сбрызнув стены водой с травами. Доплачивать за это не нужно.



Важные уточнения: бассейн в мыльном действительно холодный, ныряйте туда, когда хорошо прогреетесь. Там же — хороший хаммам. Ну а сплошная золотая мозаика в душевых позволит чувствовать себя византийской принцессой.



Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Василеостровские бани. Бывший банный комплекс «Имбирь».

Средний проспект В.О., 22 (угол 5-ой Линии).

Легендарная «баня Балабанова»: здесь, в мужском отделении на третьем этаже, парился режиссёр. Там же снимали банную сцену фильма «Я тоже хочу». Я там не бывала по понятной причине, ну а в качестве женского по вторникам, пятницам и воскресеньям работает отделение на втором этаже. Русская парная там суховата (я иногда поливаю её стены водой, прежде чем поддавать), но печка хорошая, контингент приятный. Из плюсов: рядом с русской парной есть хаммам (хороший, не душный) и циркулярный душ. Душ за шторкой, его видно не сразу, но после парения процедура заходит на ура (и немного щекочет). Также есть джакузи, ведро с холодной водой и купель.



Для меня пар в Василеостровских немного «кусачий», но циркулярный душ, хороший хаммам и близость к дому компенсируют этот нюанс. Если вы любите пар поплотнее и посуше, а также циркулярный душ — вам сюда.



Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Банный комплекс «Нептун» на 17-й линии Васильевского острова. 7-я линия Васильевского острова, 38Б. Здание во дворе, вход через арку с 17-й линии (навигаторы иногда ведут через 18-ю, не верьте).

Для олдов. Базовая баня автора этого текста: это ближайшая общественная парная к моему дому. Там я слышала истории посетительниц, которые ходят в «Нептун» с детства и застали послевоенное время, когда в мужское отделение на третий этаж водили париться пленных немцев. Также в «Нептуне» могут хвастаться китайским полотенцем, купленным лет семьдесят назад на выставке достижений народного хозяйства, делиться впечатлениями об отпуске в Лондоне или на даче; рассказывать, как мама — женщина за девяносто — недавно вышла замуж за мужчину, которого любила почти всю жизнь.



Парная влажная, печка не такая горячая, как в Ямских или Дегтярных. Я часто там поддаю: для этого нужно набрать таз горячей воды (а лучше два), принести в парную, поставить на скамейку у печки, и понемногу, длинной жердью с черпаком на конце, напоминающим половник, кидать воду из таза в печь. Следить, где шипит, а где нет, спрашивать постоянных посетительниц, как ощущается пар. Примерно в середине процесса в парной «Нептуна» нужно «опускать» пар — помахать сухим полотенцем под потолком. Потом можно поддавать дальше.

Из плюсов: не скользкая плитка в мыльном отделении, сложившийся контингент. Давно зная печку в этой бане, я могу «настроить» её на идеальный пар. По понедельникам по Карте петербуржца можно помыться за шестьдесят рублей. У банщицы можно купить отличные веники — дубовые и берёзовые. Веники продают во многих банях, но, например, в Ямских они слишком тяжёлые, поэтому я даже в другие парные хожу с веника и из «Нептуна». Знаю, что хвалят мужское отделение на третьем этаже — там наверняка круто, потому что их пол — это прогретый потолок женского отделения. Из минусов: шкафчики не закрываются, обста, новка максимально винтажная. Ступеньки в парной, если их не прикрыли тряпкой, могут скользить. Купели нет — её закрыли в период коронавирусных ограничений и не заполняют до сих пор. Приходится обходиться ведром с холодной водой.



Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Круглые бани («Шайба») на Площади Мужества. Ул. Карбышева, 29А.

Широко известный в узких кругах круглый бассейн люксового отделения под открытым небом. Люксов два, один из них исключительно мужской, во втором женские дни — среда и суббота. «Шайба» — «советский гигант», и в этих словах всё: здесь не самый новый ремонт, коридоры напоминают не то поликлинику, не то стоматологию, объёмы большие. Но место намоленное — сюда ездят со всего города и, кажется, при любых условиях — видела мужчину, который заходил в «Шайбу» на костылях. Хотя конструкция странная (скругления, коридоры, окна в верхней части стены, из-за чего в мыльном, на мой взгляд, мало света, и всего четыре душа), женская раздевалка довольно уютная.



Парная идеальная: достаточно влажная, печка — жаркая. Попарившись там, понимаю людей, преданных этой бане. Как правило, в общем отделении Круглых бань есть компания постоянных посетительниц. В понедельник и вторник можно помыться за шестьдесят рублей в час по Карте петербуржца.



Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Мытнинские бани. Мытнинская, 17–19Б, вход во дворе.

Удобны тем, что оплата парения предусмотрена на первом этаже по факту, а не заранее. Попариться в женском классе стоит 350 рублей в час в будни и 400 — в выходные и праздничные дни. Для мужчин час в бане обойдётся в 400/450 рублей. Ценник зависит от того, как долго вы парились и одевались, а время засекают с того момента, когда вам выдадут браслет с магнитным ключом от шкафчика на ресепшене.



Женское отделение ремонтировали в 2021 году, теперь там в раздевалке вы чувствуете себя османской принцессой. Ну, или одалиской. Кроме общего отделения, в Мытнинских много люксов, выполненных в разном стиле и рассчитанных на разное количество людей. «Фонтанка», соблюдая демократические традиции, ходила в общий класс.

Главная фишка — в Мытнинских топят дровами. Серьёзно, если вы откроете для проветривания окно в парной женского класса, то увидите подъёмник для дров — их доставляют, минуя лестницы. В парной дрова эффектно выложены, в них поют сверчки. Дровяной пар — совсем лёгкий, даже летучий. Парная сухая. Если вы привыкли париться во влажной бане, Мытнинские вам, возможно, не подойдут. В мыльном есть холодная купель, за дополнительную плату можно попариться в кедровой бочке. Меня немного смутили скамьи с острыми краями — это не практично и может быть опасно для посетительниц. В том же «Нептуне» лавочки лёгкие и со скруглёнными углами. В раздевалке зеркала с круговой подсветкой — можете брать агрегаты для ухода за лицом, будет видно каждый прыщик и пору.



Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Банный комплекс «Водолей» (Воронежские бани). Ул, Воронежская, 6/8.

По олдовости «Водолей» может поспорить с «Нептуном». Характерные банные лавочки из реек, свежую инкарнацию которых вы найдёте в раздевалке женского отделения Мытнинских бань, здесь ещё тру винтаж. В небольшом мыльном отделении плитка местами сбита, а души работают странно (бывалые посетительницы рекомендуют не пытаться изменить температуру воды, а просто найти душ, который вас устроит). Контингент разношерстный: одна моя знакомая опасалась идти в Воронежские, потому что они совсем рядом с Лиговкой.



Плюсы: по вторникам можно париться за шестьдесят рублей по Карте петербуржца. Душевный персонал, банщица, увидев, что я «новенькая», сразу бегло объяснила, что где — ещё до того, как я её спросила. Отличная парная — гораздо выше ожидаемого, учитывая, как выглядит мыльное отделение. Хорошая печка, достаточно влажный и лёгкий пар, удачно расположенная форточка. Как я поняла, в Воронежские многие ходят именно из-за качества парной.

В общем отделении Воронежских бань на третьем этаже чередуются дни: женский день по вторникам и пятницам, остальные мужские (среда — выходной).



Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Семенович/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фонарные бани. Фонарный переулок, 1.

«Лакшери» без всяких скидок. В Фонарных банях два мужских класса (исторический и народный) и один женский (исторический). Обычно народный мужской класс стоит 2 тыс. рублей, мужской исторический — 3 тыс. рублей, но в период праздников (до 8 января) народный класс обойдётся в 2 800, а исторический — в 4 тыс. рублей. Женский исторический класс на праздниках будет стоить 3 тыс. (Обычно 2 500)



Наверное, это идеальная современная баня: с росписью в фойе, вдохновленной помпейской Виллой Мистерий (в её воссоздании, сообщают в банях, принимали участие специалисты из Русского музея), с ресепшеном, который выглядит, как будто тут только что зарегистрировались Бонд, Джеймс Бонд и его девушка. Идеальные пастельные тона, в Фонарных всё дышит стилем, эстетством и роскошью — той самой аристократической, а не «дорогой-богатой». Никакой золотой мозаики в душевых — тут вы не варварская принцесса, а княжна Юсупова. Плитка — светло-бежевая.



Из плюсов: отличный хаммам. Объёмный, с жемчужно-серой плиткой, лёгким ароматизатором и ненавязчивой музыкой. Удобный бассейн ниже уровня пола. Адекватный персонал, в раздевалке есть необходимые вещи вроде одноразовых расчёсок. Но есть нюанс: поддавать в парной самостоятельно не рекомендуют. Банщицы поддают, когда кто-то из гостей заказывает парение. Если вы пришли самостоятельно и хотите попариться сами, вы остаётесь немного не у дел — приходится ждать, пока будут парить кого-то ещё. Пар сухой, лёгкий, сильно в Фонарных поддавать не принято. Эти бани открылись после реставрации недавно, устойчивого сообщества вокруг них, насколько я успела понять, нет. Каждый как будто сам за себя. Так что обстановка сильно отличается от привычных петербургских бань. Если вы идёте просто париться — Фонарные, пожалуй, не ваш вариант. Это скорее «лакшери» вариант, его фишка — в дополнительных услугах (парении за несколько тысяч рублей, процедурах с французской косметикой и прочем).



Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Чкаловские бани. Чкаловский проспект, 12.

Специфическая парная, скользкий пол в мыльном (на полу есть дорожка из резиновых ковриков, советую ходить по ней), советские весы, раздевалка — восемь отсеков, отделенных шторкой, каждый рассчитан на четверых. Местная фишка (во всяком случае в женском отделении) — поддавать горячей водой с солью, получается густой белый ароматный пар, напоминающий о море. Также здесь принято кидать воду в печку и одновременно окроплять стены парной (и всех, кто в ней) холодной водой. Поначалу непривычно, но для этой парной такой метод подходит. Есть холодная купель.



Плюсы: хорошая парная, особенно если вы, как и я, любите «морской» пар. В других банях это может не прокатить (например, в моём «Нептуне» пар с солью не любят). Вообще если вы собираетесь поддавать с ароматизатором — лучше спросите присутствующих, не против ли они. Я кроме соли люблю шалфей в пакетиках (около ста рублей в аптеках) и эвкалипт — о таких вещах лучше спрашивать заранее. Когда петербургские бани открывались после коронавирусных ограничений, Чкаловские были одними из первых. Тогда временно отменили льготные дни, и сообщество постоянных посетительниц Чкаловских бань составило обращение к губернатору и в парламент с просьбой вернуть льготы. Бумаги мы подписывали голыми прямо в предбаннике у мыльного отделения — зрелище, наверное, было незабываемое. Льготные дни вернули: в понедельник и вторник в Чкаловских можно париться за шестьдесят рублей по Карте петербуржца. Если вы выбираете между Чкаловскими и Пушкарскаими (теми самыми, в которых парился Шаляпин) — сегодня парная лучше в Чкаловских. Пушкарские, несколько лет назад открывшийся после ремонта, корреспондента «Фонтанки» не впечатлили.



Минусы: скользкий пол, это правда напрягает.



Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться





Я была, разумеется, не во всех банях Петербурга. Исследовать городскую банную культуру «Фонтанка» продолжит, тем более, что в премии «(От)личный Петербург» у нас уже была такая номинация, а читателям желает лёгкого пара! Где бы вы не парились.

Анастасия Семенович, специально для «Фонтанки.ру»