Отказ знакомиться в ожидании электрички в Рощино привел девушку в больницу

Сотрудники Росгвардии задержали на железнодорожной станции Рощино в Курортном районе мужчину, который избил понравившуюся ему девушку.



Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области 23 июня, от внезапной страсти и агрессии пострадала 22-летняя девушка. Она ждала электричку, когда к ней подошел мужчина и настойчиво пытался познакомиться. Получив отказ, он набросился на девушку, сбил с ног и стал избивать.



Сотрудники станции вызвали Росгвардию, а очевидцы оттащили «поклонника» от жертвы.



Пострадавшую увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга.

