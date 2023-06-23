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    Отказ знакомиться в ожидании электрички в Рощино привел девушку в больницу

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    Сотрудники Росгвардии задержали на железнодорожной станции Рощино в Курортном районе мужчину, который избил понравившуюся ему девушку.

    Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области 23 июня, от внезапной страсти и агрессии пострадала 22-летняя девушка. Она ждала электричку, когда к ней подошел мужчина и настойчиво пытался познакомиться. Получив отказ, он набросился на девушку, сбил с ног и стал избивать.

    Сотрудники станции вызвали Росгвардию, а очевидцы оттащили «поклонника» от жертвы.

    Пострадавшую увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга.

    А мужчина из отдела полиции тоже был госпитализирован — выяснилось, что он состоит на учете в ПНД и ему требуется квалифицированная помощь.

    Аналогичный случай нападения, как писала «Фонтанка», произошел в Павловском парке в начале этой недели. Правда, там у мужчине не оказалось освобождающей от ответственности справки.

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    ЭлектричкаНападениеЗадержаниеРосгвадия
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    Комментарии 2

    Гость23 Июн 2023 в 15:52
    Бедная девушка...
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