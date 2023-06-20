В Павловском парке задержали мужчину, который сначала хотел познакомиться с женщиной, а потом избил её

Утренний дзен пенсионерки на берегу пруда в Павловском парке нарушил пьяный мужчина. Знакомство закончилось в травмпункте.



Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области 20 июня, инцидент произошел накануне около половины десятого утра. 57-летний посетитель пытался познакомиться с 69-летней местной жительницей, которая сидела на берегу пруда



Он настойчиво пытался пообщаться с пенсионеркой, а после её очередного отказа напал на нее: он повалил её на землю и нанес несколько ударов ногами и руками по голове и животу.

