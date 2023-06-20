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    В Павловском парке задержали мужчину, который сначала хотел познакомиться с женщиной, а потом избил её

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    2 комментария

    Утренний дзен пенсионерки на берегу пруда в Павловском парке нарушил пьяный мужчина. Знакомство закончилось в травмпункте.

    Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области 20 июня, инцидент произошел накануне около половины десятого утра. 57-летний посетитель пытался познакомиться с 69-летней местной жительницей, которая сидела на берегу пруда

    Он настойчиво пытался пообщаться с пенсионеркой, а после её очередного отказа напал на нее: он повалил её на землю и нанес несколько ударов ногами и руками по голове и животу.

    Очевидцы сообщили об этом в администрацию парка, те в свою очередь вызвали сотрудников Росгвардии. Прибыв на место в течение трех минут наряд задержал нападавшего.

    Пострадавшей пришлось обратиться в травмпункт.

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    Комментарии 2

    Гость20 Июн 2023 в 15:37
    Да ну и молодеж пошла..
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