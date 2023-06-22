5 ночных симптомов, которые предупреждают, что вам может грозить инсульт

Бессонница может спровоцировать не только инсульт, но и ряд других серьезных патологий, например диабет и деменцию Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Проблемы со сном могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, рассказывает «Доктор Питер». Ученые Университета Содружества Вирджинии в Ричмонде изучили данные нескольких десятков тысяч человек и сделали вывод, что риск инсульта заметно повышается у тех людей, кто страдает от проблем со сном.



Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology, пишет издание CNN.

Ученые обнаружили, что если у вас есть пять и больше симптомов бессонницы, то риск инсульта повышается на 51% по сравнению с теми, у кого нет проблем со сном. Исследователи учитывали и другие факторы риска инсульта.

Признаки, которые увеличивают риск инсульта: проблемы с засыпанием;

слишком раннее пробуждение и невозможность уснуть;

частое пробуждение среди ночи;

утром ощущение усталости;

дневная сонливость.

Также к признакам бессонницы ученые относят усиление тревоги и депрессии, раздражительность, проблемы с памятью, невозможность концентрироваться, учащение ошибок и несчастных случаев.



Даже если у человека наблюдаются от одного до четырех перечисленных симптомов, риск инсульта всё равно повышен на 16%, отмечают исследователи.

«Есть множество способов улучшить качество сна, разобравшись с причинами проблемы бессонницы, и, как следствие, значительно снизить риск возникновения инсульта», — говорится в заявлении ведущего автора исследования.

Как связаны бессонница и другие заболевания «Плохое качество сна нарушает способность организма регулировать обмен веществ, давление и воспалительные процессы, а это как раз все факторы риска инсульта, — объяснила Филлис Зи, директор Центра медицины сна Северо-Западного университета в Чикаго. — Плохой сон способствует развитию гипертонии, которая дает толчок многим сердечно-сосудистым заболеваниям».



Эксперт отмечает, что ряд исследований подтверждают: бессонница может спровоцировать не только инсульт, но и ряд других серьезных патологий, например диабет, деменцию и другие. Снизить риски поможет полноценный ночной сон не менее 7 часов, правильное питание и регулярная физическая активность, отмечают врачи.

В какой позе лучше всего спать гипертоникам Тем, кто страдает от высокого давления, нужно регулярно принимать рекомендованные врачами лекарства и скорректировать образ жизни и режим питания — в том числе обратить внимание на качество сна и позу. Это такая рутинная привычка, что многие так или иначе не учитывают ее влияние на здоровье.



Лучшим положением для сна для гипертоников считается поза на левом боку, ссылается на данные Medicover Hospitals издание The Mirror.



— Во сне в такой позе снижается давление в сосудах, которые возвращают кровь к сердцу, — поясняют эксперты.

Наряду с улучшением гигиены сна гипертоникам важно также следить за тем, что вы едите перед сном, — чтобы избежать сердечно-сосудистых осложнений.

Избегайте перед сном: соленого и сладкого; красного мяса; алкоголя и сладких напитков; насыщенных жиров (сыр, колбаса, молоко); приправ.