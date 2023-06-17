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    ПМЭФ-2023

    С коней — на машины. ПМЭФ проводили спортивным турниром

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    1 комментарий

    Турнир по конкуру ROSCONGRESS JUMP CUP состоялся в рамках ПМЭФ-2023 в деревне Хирвости Всеволожского района.

    В этом году традиционная программа по конному спорту проходила на площадке КСК «Вента-Арена». Спортивная программа стартовала с шоу-конкура Jamp & Drive. Это набирающий популярность шоу-формат турниров по конному спорту, в котором первую часть дистанции спортсмен преодолевает препятствия на лошади, после чего пересаживается в автомобиль и проходит вторую часть маршрута за рулем.

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    Отдельный кубок учредили Объединенные Арабские Эмираты, по итогу соревнования министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Мари наградил победителя и призеров.

    Конный спорт сформировал новый вектор индустрии.

    «Мы считаем своим долгом оказывать всестороннюю поддержку спорту и здоровому образу жизни. Именно поэтому мы включили сессию про инвестиции в конную отрасль и соревнования по конкуру в деловую и спортивную программу ПМЭФ-2023. Уверена, что такая крупная площадка поможет нам привлечь внимание к развитию конного спорта», — отметила заместитель директора Фонда Росконгресс Ирина Жильцова.

    Завершением дня стал вечерний командный любительский конкурс Gold100 by Roscongress.

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    Комментарии 1

    Гость17 Июн 2023 в 21:20
    Арабские товарищи вполне могли бы привезти десяток кораблей пустыни и продемонстрировать не только танцы с палками, но и скачки на верблюдах.
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