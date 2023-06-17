«Мы присутствуем при агонии Pax Americana». Сечин назвал рубль и юань основными претендентами на замену доллара

Доллар будет терять роль мировой резервной валюты и инструмента международных расчетов, на замену ему претендуют рубль и юань. Такое мнение высказал исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе ПМЭФ-2023 17 июня, где выступил с докладом «Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может».



Глава «Роснефти» показал график, где пики госдолга США были наложены на войны, которые ведет страна. «Судя по графику, США ведут войну, сравнимую со Второй мировой», — сказал он. Дефолт США, который может спровоцировать большой объем госдолга, также является войной, «только экономическими средствами», считает Сечин. Глава «Роснефти» также спрогнозировал волну новых банкротств банков в США при дальнейшем росте процентных ставок. «Мы присутствуем при агонии Pax Americana», — сказал Сечин, но отметил, что этот процесс будет болезненным.

