Реабилитация, выход на международные рынки и возмещение инвестиций в университеты: какие соглашения подписал на форуме Фонд «Сколково»

Развитие сектора высоких технологий и обмен опытом — это основные цели соглашений, которые Фонд «Сколково» подписал в рамках Петербургского международного экономического форума. В Новгородской области планируется развивать средства реабилитации, в Самаре — инновации в медицинском университете, а взаимодействие с корпорацией Iberatlantiс позволит стартапам выходить на рынки Латинской Америки — это лишь часть договоренностей, закрепленных на форуме. Сбер стал партнером программы возмещения инвестиций в университетские стартапы, реализуемой «Сколково», и федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» Минобрнауки России. Программа позволяет частным инвесторам возместить до 50 % своих вложений в вузовские стартапы. Соглашение подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов.



Фото: пресс-служба Фонда «Сколково» Фото: пресс-служба Фонда «Сколково» Фото: пресс-служба Фонда «Сколково» Фото: пресс-служба Фонда «Сколково» Фото: пресс-служба Фонда «Сколково» Поделиться Поделиться





Также в рамках ПМЭФ Фонд «Сколково» заключил соглашение с особой экономической зоной «Технополис Москва» — резиденты обоих технопарков смогут обмениваться опытом, искать новых партнеров и привлекать дополнительные инвестиции, производители — разрабатывать совместные решения, использовать ресурсы обеих площадок для проведения научных исследований, участвовать в грантовых и акселерационных программах, работать над комплексными проектами устойчивого развития. Это позволит оптимизировать многие процессы по разработке, коммерциализации и масштабированию производств, ускорит темпы выпуска оригинальной и импортозамещающей продукции.



Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и Игорь Дроздов договорились о сотрудничестве в развитии ассистивных технологий и технических средств реабилитации на базе ИНТЦ «Валдай», который является региональным представителем Фонда с 2022 года.



«Сейчас в «Сколково» порядка 50 компаний, которые решают социальные задачи: производят протезы, ортезы и коляски, предлагают решения в области цифровой реабилитации», — отметил Игорь Дроздов. А Андрей Никитин добавил, что опыт «Сколково» необходимо использовать при принятии решений, как будет развиваться сфера реабилитации в стране в целом.

К медицинской сфере относятся еще два соглашения, подписанных на форуме. Так, вместе с Самарским государственным медицинским университетом Минздрава России планируется проводить акселерационные программы. «Сколково» будет оказывать экспертную поддержку студенческим стартапам в университете, а у стартапов Фонда будет возможность использовать ресурсы вуза для разработки и апробации инноваций в клиниках СамГМУ. По словам и. о. вице-президента, исполнительного директора кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» Камилы Зарубиной, СамГМУ — уникальная площадка по взращиванию и коммерциализации медицинских технологий. Уже запланированы совместные образовательные программы и акселераторы. Фонд также будет рекомендовать СамГМУ как проверенный Центр коллективного пользования «Сколково».

«Сотрудничество с Фондом "Сколково" — это новые широкие возможности, которые открываются перед СамГМУ сразу в нескольких направлениях, — комментирует Александр Колсанов, ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ. — В нашем университете активно ведется деятельность по разработке инновационных технологических проектов студентов, аспирантов и молодых ученых. При развитии стартапов вопросы получения помощи опытных экспертов, а также дополнительных мер поддержки, грантов от бизнес-сообщества являются крайне актуальными, и возможности Фонда «Сколково» откроют перед участниками наших стартапов новые горизонты».

Партнерство Фонда «Сколково» и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России предполагает разработку и внедрение современных медицинских технологий в лечебную практику. На ПМЭФ стороны договорились поддерживать друг друга в сфере научно-исследовательского, образовательного и инновационного потенциала.

