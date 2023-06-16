Русфонд и «Трансойл» на ПМЭФ подписали договор о поддержке развития донорства костного мозга в Петербурге и Ленобласти

В развитие Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, созданного Русфондом, крупнейшая транспортно-логистическая компания вложит 5 миллионов рублей. Соответствующее соглашение было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума 16 июня между гендиректором Русфонда Сергеем Амбиндером и генеральным директором ООО «Трансойл» Владимиром Соколовым.



Компания уже на протяжении 10 лет системно поддерживает формирование регистра потенциальных доноров костного мозга в России. За это время в проект было вложено 49,5 млн руб.: в ремонт и оборудование лабораторий, реагенты и расходные материалы для типирования добровольцев, в модификацию и развитие Информационной системы Национального РДКМ – программного обеспечения для поиска доноров пациентам российских клиник, а также в привлечение 10 тыс. доноров в регионах Южного, Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов. Теперь на очереди – поддержка донорского движения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

