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    ПМЭФ-2023

    Русфонд и «Трансойл» на ПМЭФ подписали договор о поддержке развития донорства костного мозга в Петербурге и Ленобласти

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    2 комментария

    В развитие Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, созданного Русфондом, крупнейшая транспортно-логистическая компания вложит 5 миллионов рублей. Соответствующее соглашение было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума 16 июня между гендиректором Русфонда Сергеем Амбиндером и генеральным директором ООО «Трансойл» Владимиром Соколовым.

    Компания уже на протяжении 10 лет системно поддерживает формирование регистра потенциальных доноров костного мозга в России. За это время в проект было вложено 49,5 млн руб.: в ремонт и оборудование лабораторий, реагенты и расходные материалы для типирования добровольцев, в модификацию и развитие Информационной системы Национального РДКМ – программного обеспечения для поиска доноров пациентам российских клиник, а также в привлечение 10 тыс. доноров в регионах Южного, Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов. Теперь на очереди – поддержка донорского движения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

    По словам Сергея Амбиндера, сегодня благодаря участию миллионов частных жертвователей и многих компаний Национальный РДКМ стал крупнейшим донорским центром России – он объединяет данные свыше 83 тыс. добровольцев. Это больше 40% отечественной донорской базы России (в Федеральном регистре – 204 тыс. доноров).

    «Русфонд всеми силами старается наращивать это число, поднимая проблему нехватки доноров и привлекая в проект пожертвования. В Петербурге и Ленинградской области Национальный РДКМ ежегодно рекрутирует до двух тысяч добровольцев. Теперь мы сможем увеличить активность регистра в этих регионах и привлечь в них не менее пяти тысяч новых доноров в ближайший год», – подчеркнул Амбиндер.

    Трансплантация костного мозга (ТКМ) для многих больных раком крови или некоторыми наследственными заболеваниями – единственный шанс на спасение. По данным Минздрава РФ, ежегодно ТКМ необходима примерно 5 тыс. россиян: 4200 взрослым и 900 детям. По данным независимых экспертов, потребность в пересадках вдвое выше.

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    Комментарии 2

    Гость16 Июн 2023 в 20:14
    Когда СВО с донорством все отлично должно обстоять.
    +1−0
    Гость16 Июн 2023 в 20:11
    Фонд плюс нефть равно распил.
    +0−0
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