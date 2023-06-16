Путин назвал нерыночные ограничения экономики непродуктивными

Президент России Владимир Путин оценил нерыночные ограничения экономики как вредные и контрпродуктивные. Об этом он заявил 16 июня в ходе пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме, отвечая на вопрос о западном «потолке цен» на нефть.



По словам главы государства, такие меры «наносят ущерб и тем, кто инициирует процессы подобного рода».



Кроме того, Путин высказался о «хорошем» состоянии нефтегазового рынка РФ. По словам президента, рынок имеет перспективное развитие.

