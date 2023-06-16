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    Путин назвал нерыночные ограничения экономики непродуктивными

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    7 комментариев

    Президент России Владимир Путин оценил нерыночные ограничения экономики как вредные и контрпродуктивные. Об этом он заявил 16 июня в ходе пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме, отвечая на вопрос о западном «потолке цен» на нефть.

    По словам главы государства, такие меры «наносят ущерб и тем, кто инициирует процессы подобного рода».

    Кроме того, Путин высказался о «хорошем» состоянии нефтегазового рынка РФ. По словам президента, рынок имеет перспективное развитие.

    При этом российский лидер подчеркнул, что все решения ОПЕК+ по снижению добычи нефти носят деполитизированный характер. Президент отметил, что они связаны не со СВО, а обусловлены экономической целесообразностью.

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    Комментарии 7

    VKuser17419822116 Июн 2023 в 19:27
    Тут для теток за 70 , ПТУшников и выпускников церковно -приходской школы - открылись глаза на мир!
    +0−0
    AndrewBarsik16 Июн 2023 в 18:50
    Учитывая тренд, следующими перлами выступления будут яркие заявления: "Волга впадает в Каспийское море", "Лошади кушают овёс и сено".
    +2−0
    polunochnik16 Июн 2023 в 18:32
    Даешь отмену таможенных пошлин на китайские авто? Или это другое
    +0−0
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