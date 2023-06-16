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    Боевые действия

    ПМЭФ-2023

    Путин — о наступлении Украины: Противник успеха не имел, шансов у ВСУ не будет

    3581
    52 комментария

    Украина прямо сейчас ведет наступательные действия на нескольких направлениях, но успеха ВСУ не добьются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.

    «Где-то им удается дойти до первой линии, где-то не удается. Они используют стратегические резервы. Ни на одном из участков они не достигли своих целей. Потери — больше чем 1 к 10 по сравнению с российской армией. У них потеряно 186 танков и 418 бронемашин различного класса», — сказал Путин.

    По его словам, прямо сейчас предпринимается новая попытка ВСУ атаковать, в том числе на Запорожском направлении. «Бой идет в данный момент времени... шансов у ВСУ нет», — добавил он.

    Владимир Путин отметил, что Запад предпринимает усилия, чтобы Россия «потерпела поражение на поле боя», делает все, что в его силах. Война в Донбассе была начата в 2014 году Киевом при поддержке западных спонсоров, сказал президент РФ. Россия в 2022 году была вынуждена применить силу.

    РФ поставила задачи, «связанные с денацификацией и демилитаризаций», напомнил президент. Он подчеркнул, что Украина в ходе боевых действиях использует технику, поставляемую извне: «Так долго не навоюешь». А в России наращивается производство, запас прочности большой.

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    Комментарии 52

    Гость16 Июн 2023 в 17:59
    прочитал эту статью примерно через месяц.
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 17:50
    а кто в это верит?
    +0−0
    26605452516 Июн 2023 в 17:48
    "186 танков потеряно ВСУ и 418 бронемашин различного класса — Путин о контрнаступлении ВСУ"

    Таким образом, за два дня дополнительно российской армией подбито 26 танков и 58 бронемашин. Значит по 13 танков в день и по 29 бронемашин.

    Видно, что динамика подбития пошла на спад, ведь первые дни подбивали по 30 танков в день и по 72 бронемашины.

    Наверное, в ВСУ бронетехника заканчивается.............
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