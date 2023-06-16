Путин — о наступлении Украины: Противник успеха не имел, шансов у ВСУ не будет

Украина прямо сейчас ведет наступательные действия на нескольких направлениях, но успеха ВСУ не добьются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.
«Где-то им удается дойти до первой линии, где-то не удается. Они используют стратегические резервы. Ни на одном из участков они не достигли своих целей. Потери — больше чем 1 к 10 по сравнению с российской армией. У них потеряно 186 танков и 418 бронемашин различного класса», — сказал Путин.
По его словам, прямо сейчас предпринимается новая попытка ВСУ атаковать, в том числе на Запорожском направлении. «Бой идет в данный момент времени... шансов у ВСУ нет», — добавил он.
Владимир Путин отметил, что Запад предпринимает усилия, чтобы Россия «потерпела поражение на поле боя», делает все, что в его силах. Война в Донбассе была начата в 2014 году Киевом при поддержке западных спонсоров, сказал президент РФ. Россия в 2022 году была вынуждена применить силу.
РФ поставила задачи, «связанные с денацификацией и демилитаризаций», напомнил президент. Он подчеркнул, что Украина в ходе боевых действиях использует технику, поставляемую извне: «Так долго не навоюешь». А в России наращивается производство, запас прочности большой.