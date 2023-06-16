Сверхпроводники и левитация. ГЭТ обсудил с молодежным советом при президенте будущее умных трамваев в рамках ПМЭФ

Петербургский «Горэлектротранс» презентовал так называемые «умные трамваи» молодым ученым из числа участников ПМЭФ. На предприятии говорят, что автономный ход не за горами.



Как сообщает предприятие 16 июня, в группу «знакомства» вошли члены Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при президенте по науке и образованию, а также лауреаты президентской премии в области науки и инноваций и победители конкурса «Лидеры России. Политика».



В частности, им презентовали так называемые «умные трамваи» из числа тех 83, которые уже эксплуатируются в Петербурге и оборудованы системой помощи водителю. Председатель совета Никита Марченков предположил, что в будущем технология может измениться радикально: «Сегодня трамвай не требует водителя, завтра, может быть, не потребуется, условно говоря, кресло: будет какая-нибудь левитирующая среда, в которой люди будут, как в космосе, парить. С точки зрения движения транспорта будущего, в первую очередь, наверное, это что-то, что физически не дотрагивается до земли. Потому что сила трения, как известно, требует очень больших затрат энергии на то, чтобы её преодолеть». Кроме того, он предположил, что будут применяться сверхпроводящие провода, «в которых отсутствуют потери энергии на сопротивление». Впрочем, тут же признал, что «наука ещё не позволяет этого достичь».



Глава «Горэлектротранса» Денис Минкин согласился с тем, что сверхпроводимость надо использовать, но «вряд ли будет контактный провод, скорее, будут сверхпроводящие кабели на каких-то подстанциях, а питание будет осуществляться с помощью электромагнитных методов». Кроме того, он предположил, что могут быть внедрены и зарядки для трамваев, так как «уровень автономности у транспорта городского очень высокий, можно внедрять и в трамваи теоретически».



Кроме того, обсудили изменение профессиональной номенклатуры по мере того, как меняется технология подвижного состава.



Напомним, в Петербург закупаются трамваи с системой активной помощи. Помимо прочего, она распознает препятствие на путях, подает сигналы водителю и сама тормозит вагон, если он не отзывается. На площадке ГЭТ на улице Шаврова будет построен полигон для тестирования таких систем. Кроме того, «Горэлектротранс» заключил соглашение с разработчиком искусственного интеллекта Cognitive Pilot и ПК «Транспортные системы» о разработке полностью беспилотного трамвая в период до 2026 года. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

