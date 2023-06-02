В Петербурге подписывают соглашение о разработке полностью беспилотного трамвая. Ждут через 3 года

Петербургский Горэлектротранс подписывает соглашение с разработчиком искусственного интеллекта Cognitive Pilot и производителем подвижного состава ПК «Транспортные системы». Цель — разработка беспилотного трамвая в период до 2026 года.
Подписание оказалось в программе отраслевого научного совета, который проводит в Петербурге Международная ассоциация предприятий городского электрического транспорта. Сроки появления различных версий автопилота и испытаний определят после утверждения плана по соглашению.
Предполагается, что система автопилотирования будет повышать уровень своего интеллекта, увеличивая набор функций. При этом у водителя будет оставаться роль контролера и право безусловно вмешиваться в управление. Одновременно, говорят участники, по мере развития систем будет формироваться новая профессия — бортинженера.
Напомним, сейчас на петербургских трамваях уже работает система активной помощи водителю. Она, в частности, сигнализирует водителю о препятствии на путях, а если он не реагирует — сама останавливает вагон. Технологией оснащены 82 вагона, это прописано в ТЗ на все новые закупки. Сама система обучается и «запоминает» все остановки, светофоры, перекрестки. Такие «умные» трамваи прошли более 50 тысяч километров за полгода на 24-м маршруте. Кроме того, внедрена система автоматической расстановки подвижного состава в парке.
Подробнее о том, для чего ГЭТ внедряет эту систему и почему собирается строить полигон для испытаний, — читайте в материале «Фонтанки».