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    В Петербурге подписывают соглашение о разработке полностью беспилотного трамвая. Ждут через 3 года

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    24 комментария

    Петербургский Горэлектротранс подписывает соглашение с разработчиком искусственного интеллекта Cognitive Pilot и производителем подвижного состава ПК «Транспортные системы». Цель — разработка беспилотного трамвая в период до 2026 года.

    Подписание оказалось в программе отраслевого научного совета, который проводит в Петербурге Международная ассоциация предприятий городского электрического транспорта. Сроки появления различных версий автопилота и испытаний определят после утверждения плана по соглашению.

    Предполагается, что система автопилотирования будет повышать уровень своего интеллекта, увеличивая набор функций. При этом у водителя будет оставаться роль контролера и право безусловно вмешиваться в управление. Одновременно, говорят участники, по мере развития систем будет формироваться новая профессия — бортинженера.

    Напомним, сейчас на петербургских трамваях уже работает система активной помощи водителю. Она, в частности, сигнализирует водителю о препятствии на путях, а если он не реагирует — сама останавливает вагон. Технологией оснащены 82 вагона, это прописано в ТЗ на все новые закупки. Сама система обучается и «запоминает» все остановки, светофоры, перекрестки. Такие «умные» трамваи прошли более 50 тысяч километров за полгода на 24-м маршруте. Кроме того, внедрена система автоматической расстановки подвижного состава в парке.

    Подробнее о том, для чего ГЭТ внедряет эту систему и почему собирается строить полигон для испытаний, — читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 24

    Йёхан02 Июн 2023 в 15:19
    Ломик для механического перевода стрелок будет автоматически выдвигаться из трамвая?
    +0−0
    Shalamandr_Aka02 Июн 2023 в 15:10
    Напоминаю Фонтанке, что трамвай - суть есть поезд. Соответственно, управляет им не водитель, а машинист.
    +1−0
    27473346302 Июн 2023 в 15:06
    Фантомный метрополитен уже освоили. Очередь старшего(возраст) рельсового собрата.
    +1−0
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