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    ПМЭФ-2023

    На кредитное мошенничество приходится 70% хищений средств со счетов. В ВТБ рассказали о новой схеме

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    Финансовые мошенники стали работать по новой схеме — теперь они заставляют заемщиков рефинансировать кредиты других банков в один и переводить полученные деньги на «безопасный счет». Об этом на ПМЭФ-2023 рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

    Мошенники по телефону уговаривают клиента взять кредит. Если заемщик ссылается на то, что у него уже есть кредиты в других банках, их предлагают «выгодно рефинансировать», снизив при этом сумму платежей за счет объединения кредитов в один новый. Но при оформлении такого рефинансирования нужно перевести деньги на «безопасный» или «единый» счёт. В итоге жертва мошенников теряет еще бОльшую сумму денег, так как на счетах злоумышленников объединяются суммы всех его кредитов.

    —Схемы с «мошенническими» кредитами сейчас — главная угроза для банковских клиентов, на них приходится более 70% всех хищений, — говорит Анатолий Печатников. — Банкам стоит внимательно изучать кредитную историю клиента и проверять, не находится ли он под влиянием мошенников, если он стремится быстро и сразу одномоментно объединить свои кредиты.

    Как отметил эксперт, ВТБ при рефинансировании не дает клиенту деньги «на руки», а переводит в другие банки самостоятельно для погашения кредита. Принципиально, чтобы все банки придерживались этого правила.

    Напомним, сейчас на рассмотрении находится законопроект о самостоятельном ограничении на дистанционное кредитование, которое клиенты банков смогут установить на портале Госуслуг.

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