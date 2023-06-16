В лесу Ленобласти раскрыли загадку пыльного глухаря

Биолог и автор Telegram-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков заснял, как глухарь принимает ванну из пыли в лесу Всеволожского района Ленинградской области. Он объяснил, зачем пернатый вытворяет такое странное действие. Ролик специалист опубликовал в пятницу, 16 июня.
Биолог сравнил пылевые процедуры глухаря с принятием ванны человеком.
«Таким образом пернатые борются с перьевыми клещами и вшами. Пыль тонким слоем покрывает паразитов и блокирует их дыхание, в результате чего они гибнут. Кроме того, с перьев уходит жир, что обеспечивает их чистоту и гибкость — ведь это необходимо для эффективного полета птицы», — говорится в посте Глазкова.
В Ленинградской области обитает около 33 тысяч глухарей, — такими данными оперирует комитет по животному миру региона.