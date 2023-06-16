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    В лесу Ленобласти раскрыли загадку пыльного глухаря

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    Биолог и автор Telegram-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков заснял, как глухарь принимает ванну из пыли в лесу Всеволожского района Ленинградской области. Он объяснил, зачем пернатый вытворяет такое странное действие. Ролик специалист опубликовал в пятницу, 16 июня.

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    Биолог сравнил пылевые процедуры глухаря с принятием ванны человеком.

    «Таким образом пернатые борются с перьевыми клещами и вшами. Пыль тонким слоем покрывает паразитов и блокирует их дыхание, в результате чего они гибнут. Кроме того, с перьев уходит жир, что обеспечивает их чистоту и гибкость — ведь это необходимо для эффективного полета птицы», — говорится в посте Глазкова.

    Каждой твари по паре / Павел Глазков

    В Ленинградской области обитает около 33 тысяч глухарей, — такими данными оперирует комитет по животному миру региона.

    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

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    Павел ГлазковЛенинградская областьПтицы
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