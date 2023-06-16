«Аэрофлот» назовет Boeing 737 именем Владимира Жириновского

Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение назвать один из двух новых самолетов в честь покойного бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ 16 июня.



«В соответствии с традицией, мы уже выбрали для них название — один из самолетов мы назовем именем Владимира Вольфовича Жириновского, второй — именем (Гавриила Романовича) Державина, известного поэта и первого в России министра юстиции», — цитирует Александровского ТАСС.

Новые самолеты будут получены со вторичного рынка через государственную лизинговую компанию.