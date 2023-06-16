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    ПМЭФ-2023

    «Аэрофлот» назовет Boeing 737 именем Владимира Жириновского

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    17 комментариев

    Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение назвать один из двух новых самолетов в честь покойного бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ 16 июня.

    «В соответствии с традицией, мы уже выбрали для них название — один из самолетов мы назовем именем Владимира Вольфовича Жириновского, второй — именем (Гавриила Романовича) Державина, известного поэта и первого в России министра юстиции», — цитирует Александровского ТАСС.

    Новые самолеты будут получены со вторичного рынка через государственную лизинговую компанию.

    Петербургский международный экономический форум в самом разгаре. В пятницу на территорию «Экспофорума» прибыл президент России Владимир Путин.

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    Комментарии 17

    28029143316 Июн 2023 в 14:03
    Совсем шизанулись!
    Видимо российский "Аэрофлот" уйдёт к жириновскому!
    +1−1
    DEMOMON16 Июн 2023 в 14:01
    А этот самолёт научат материться?
    +0−0
    AlBerkut16 Июн 2023 в 13:53
    Эмс... Цитаты самого жирика под новостью о нём уже модерацию не проходят......
    Дожили🤔
    +3−0
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