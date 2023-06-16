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    ПМЭФ-2023

    Владимир Путин прибыл в «Экспофорум»

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    12 комментариев
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Президент России Владимир Путин осматривает стенд Объединенных Арабских Эмиратов в рамках ПМЭФ-2023. Компанию ему составляет президент ОАЭ.

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 16 июня, основную часть журналистов не допустили в секцию зоны G «Экспофорума», где и находится стенд ОАЭ, они наблюдают за происходящим из-за ограждающей ленты.

    Екатерина Рябчук / MSK1.ru

    Ранее Кремль сообщил, что в рамках ПМЭФ Владимир Путин проведет встречу с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Главным же событием дня на форуме должно стать пленарное заседание с участием президента России.

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    Напомним, ОАЭ запомнится гостям форума не только вниманием Путина, но и экстравагантной анимационной программой, где танцы с палочками погонщиков сменялись плясками с карабинами. «Фонтанка» поговорила с танцорами, которые в этом году по упоминаемости могут превзойти на ПМЭФ даже Филиппа Киркорова.

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 11

    Гость16 Июн 2023 в 12:31
    В 2022 году за личное уничтожение 11586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7064 российских военных.
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 12:31
    Затерялся в толпе людей среднего роста.
    +0−0
    25346053116 Июн 2023 в 12:31
    Стошнило.Где Алик?
    +0−0
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