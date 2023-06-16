Владимир Путин прибыл в «Экспофорум»

Президент России Владимир Путин осматривает стенд Объединенных Арабских Эмиратов в рамках ПМЭФ-2023. Компанию ему составляет президент ОАЭ.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 16 июня, основную часть журналистов не допустили в секцию зоны G «Экспофорума», где и находится стенд ОАЭ, они наблюдают за происходящим из-за ограждающей ленты.
Екатерина Рябчук / MSK1.ru
Ранее Кремль сообщил, что в рамках ПМЭФ Владимир Путин проведет встречу с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Главным же событием дня на форуме должно стать пленарное заседание с участием президента России.
Напомним, ОАЭ запомнится гостям форума не только вниманием Путина, но и экстравагантной анимационной программой, где танцы с палочками погонщиков сменялись плясками с карабинами. «Фонтанка» поговорила с танцорами, которые в этом году по упоминаемости могут превзойти на ПМЭФ даже Филиппа Киркорова.