Воины, театралы и просто хорошие люди. Поговорили с арабами, которые удивляли на ПМЭФ танцами

Помните делегатов из Объединенных Арабских Эмиратов, которые два дня развлекали зажигательными танцами гостей на ПМЭФ и стали звездами соцсетей? Нам удалось разговорить одного из них и узнать, благодаря кому национальные пляски стали одной из главных фишек форума и зачем вооружаться карабинами .

Наш собеседник раскрыл, что он не шейх (как мы и думали). Занимается он светооборудованием в инженерной и театральной сферах. Танцы — хобби.



Представил он еще двоих своих коллег по форуму. Один оказался сотрудником полиции, другой — военнослужащим. Они исполняли «танец воина», для чего им и понадобились карабины.

