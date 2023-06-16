Воины, театралы и просто хорошие люди. Поговорили с арабами, которые удивляли на ПМЭФ танцами

Помните делегатов из Объединенных Арабских Эмиратов, которые два дня развлекали зажигательными танцами гостей на ПМЭФ и стали звездами соцсетей? Нам удалось разговорить одного из них и узнать, благодаря кому национальные пляски стали одной из главных фишек форума и зачем вооружаться карабинами.
Екатерина Рябчук / MSK1
Наш собеседник раскрыл, что он не шейх (как мы и думали). Занимается он светооборудованием в инженерной и театральной сферах. Танцы — хобби.
Представил он еще двоих своих коллег по форуму. Один оказался сотрудником полиции, другой — военнослужащим. Они исполняли «танец воина», для чего им и понадобились карабины.
Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
Наш новый знакомый также поделился, что сейчас делегация из ОАЭ ждет прибытия высокопоставленного гостя. В Кремле анонсировали, что президент Объединенных Арабских Эмиратов сегодня утром встретится с Владимиром Путиным. В том числе они осмотрят стенд страны на ПМЭФ.
Корреспондент «Фонтанки» заметила, что арабы облюбовали боксерский автомат и с радостью бьют по груше. В общем, и танцы, и спорт, и Петербург.
А мы продолжаем наблюдать.