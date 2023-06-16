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    ПМЭФ-2023

    Воины, театралы и просто хорошие люди. Поговорили с арабами, которые удивляли на ПМЭФ танцами

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    6 комментариев
    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Помните делегатов из Объединенных Арабских Эмиратов, которые два дня развлекали зажигательными танцами гостей на ПМЭФ и стали звездами соцсетей? Нам удалось разговорить одного из них и узнать, благодаря кому национальные пляски стали одной из главных фишек форума и зачем вооружаться карабинами.

    Екатерина Рябчук / MSK1

    Наш собеседник раскрыл, что он не шейх (как мы и думали). Занимается он светооборудованием в инженерной и театральной сферах. Танцы — хобби.

    Представил он еще двоих своих коллег по форуму. Один оказался сотрудником полиции, другой — военнослужащим. Они исполняли «танец воина», для чего им и понадобились карабины.

    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

    Наш новый знакомый также поделился, что сейчас делегация из ОАЭ ждет прибытия высокопоставленного гостя. В Кремле анонсировали, что президент Объединенных Арабских Эмиратов сегодня утром встретится с Владимиром Путиным. В том числе они осмотрят стенд страны на ПМЭФ.

    Корреспондент «Фонтанки» заметила, что арабы облюбовали боксерский автомат и с радостью бьют по груше. В общем, и танцы, и спорт, и Петербург.

    А мы продолжаем наблюдать.

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 6

    Гость16 Июн 2023 в 11:52
    Это арабы-то - "воины" ?

    Бу--га-га.

    Израиль показал наглядно, что они за "воины".
    +2−1
    Гость16 Июн 2023 в 11:40
    В зоопарке еще больше хороших животных!
    +3−0
    Komarinsk201916 Июн 2023 в 11:38
    Послушала Дмитрия Потапенко на ютубе, он очень хорошо рассказал про этот форум и про его смысл.
    +1−0
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