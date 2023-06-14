Гости из Эмиратов принесли загадочные трости на ПМЭФ и пустились в пляс

Петербургский международный экономический форум бывает не только серьезным, но и веселым. Разнообразили деловую атмосферу делегаты из ОАЭ, которые развлекли остальных гостей национальным танцем и песнями, сообщают наши корреспонденты.
Катя Рябчук / MSK1.ru
А на стенде ОАЭ всем желающим подписывают открытки на арабице.
Катя Рябчук / MSK1.ru
ПМЭФ открылся сегодня, 14 июня. Он продлится до 17-го числа. Ожидается, что 16 июня там выступит президент Владимир Путин. «Фонтанка» подробно рассказывает и показывает всё самое главное в онлайн-трансляции.