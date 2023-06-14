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    ПМЭФ-2023

    Гости из Эмиратов принесли загадочные трости на ПМЭФ и пустились в пляс

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    5 комментариев

    Петербургский международный экономический форум бывает не только серьезным, но и веселым. Разнообразили деловую атмосферу делегаты из ОАЭ, которые развлекли остальных гостей национальным танцем и песнями, сообщают наши корреспонденты.

    Катя Рябчук / MSK1.ru

    А на стенде ОАЭ всем желающим подписывают открытки на арабице.

    Катя Рябчук / MSK1.ru

    ПМЭФ открылся сегодня, 14 июня. Он продлится до 17-го числа. Ожидается, что 16 июня там выступит президент Владимир Путин. «Фонтанка» подробно рассказывает и показывает всё самое главное в онлайн-трансляции.

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    Комментарии 5

    Гость14 Июн 2023 в 13:31
    Лебедкин наклонился к Степе, и тот снова увидел его холодные голубые глаза, в этот раз над стеклами.
    – Вращающийся дервиш смерти.
    – А что это?
    – Есть такой орден вращающихся дервишей, с центром в турецком городе Конья. Они типа вращаются на месте и входят в особый мистический транс. В общем, мирные люди. Но не все. Несколько человек из ордена перебежали к Усаме бен Ладену и основали новую школу огнестрельного боя. Знаешь, есть стрельба по-македонски?
    Степа кивнул.
    – А это называется стрельба по-кандагарски. Такой дервиш, короче, начинает крутиться, входит в транс, вынимает стволы, руки в стороны... А дальше все как в страшном сне. Хорошо, если у него, к примеру, два «кольта» или там «глока». Это еще уйти можно, если повезет. А если два «узи» или «аграна», в радиусе сто метров хана всему, что шевелится и думает. Понял, нет?
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