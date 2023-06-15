«Пренебречь, вальсируем»: пластика Захаровой, дежавю с Медведевым и арабы с карабинами — у Петербурга всё еще ПМЭФ

Гости ПМЭФ из ОАЭ начали с плясок с пастушьими тростями, а потом подключили к танцу на площадке форума карабины. Мария Захарова на панельной дискуссии говорила о новой этике и о правах женщин , а на закрытой вечеринке от «Русской медиагруппы» для участников форума демонстрировала себя в танце. Возникло даже дежавю с видео 12-летней давности, на котором танцевал Дмитрий Медведев.

Танцевала не только госпожа посол. Гости закрытой вечеринки ПМЭФ опустошали бокалы под звуки рояля, Николай Басков и Григорий Лепс объявили о миллионе за подбитый немецкий танк. На других вечеринках ПМЭФ танцевали под Вячеслава Бутусова, Аниту Цой.

На следующий день Филипп Киркоров в костюме из бумажных самолетиков спел свою песню на новый лад:

— «И родятся наши дети, и подарят нам цветы, пропадёт холодный ветер, и исполнятся мечты». Вот теперь так будет звучать эта песня. Так что у нас всё хорошо...