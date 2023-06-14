«Кто нетрудоспособен?» Захарова предложила изменить подход к декрету

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила изменить подход к отпуску по беременности и родам. Она высказалась об этом 14 июня на Петербургском международном экономическом форуме.
«Фонтанка.ру»
«Почему когда мы уходим рожать, нам выписывают листок нетрудоспособности? Я не могу это понять. Кто нетрудоспособен? Тянешь работу, тебе еще звонят, ты консультируешь, дома тянешь, готовишься. Мало того, еще тут же на работу выскакиваешь», — заявила Захарова на бизнес-бранче «Единой России» и «Комсомольской Правды», который был посвящен роли женщины в «формировании будущего России».
По мнению представителя МИД, листок нетрудоспособности нужно «как-нибудь переназвать». После этого в зале раздались аплодисменты. Беременных женщин Захарова описала как «трудяг в нескольких проекциях»
«Это по-другому как-то должно регулироваться, тем более сейчас вопрос демографический стоит в полный рост. От идеологического, морального, этического компонента и до финансового, мне кажется, надо доработать», — заключила она.