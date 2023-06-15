«Меньше всего интересует». Киркоров — о том, нужно ли снимать с Галкина* статус иноагента

«Меня меньше всего в этой жизни интересует Максим Галкин и его статус, понимаете? Меня интересует мой статус, мое имя и то, что я делаю в этой стране», — заявил Киркоров. По его словам, о намерении Аллы Пугачевой и Максима Галкина вернуться в Россию ему ничего не известно: «Я знаю, что она уехала, но больше мне ничего не известно. Мы не общаемся больше пяти лет».

