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    «Меньше всего интересует». Киркоров — о том, нужно ли снимать с Галкина* статус иноагента

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    Певца Филиппа Киркорова попросили прокомментировать иск Максима Галкина* с требованием снять с него статус иноагента. Беседа с журналистами состоялась 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

    Даниил Румянцев

    «Меня меньше всего в этой жизни интересует Максим Галкин и его статус, понимаете? Меня интересует мой статус, мое имя и то, что я делаю в этой стране», — заявил Киркоров. По его словам, о намерении Аллы Пугачевой и Максима Галкина вернуться в Россию ему ничего не известно: «Я знаю, что она уехала, но больше мне ничего не известно. Мы не общаемся больше пяти лет».

    Вопрос о том, стоит ли уехавшим из страны артистам возвращаться обратно, он посоветовал задать представителю МИД России Марии Захаровой. К нему, по словам певца, можно обращаться за комментариями о песнях и творчестве.

    *Признан иноагентом.

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