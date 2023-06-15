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    ПМЭФ-2023

    Новый день — новый танец. На ПМЭФ пустили в дело оружие

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    28 комментариев

    Делегаты из Объединённых Арабских Эмиратов продолжают удивлять остальных гостей ПМЭФ. Второй день форума они начали с нового танца, для которого потребовался куда менее безобидный на первый взгляд реквизит, сообщает 15 июня корреспондент «Фонтанки».

    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

    Накануне арабы тоже пели песни и исполняли народные танцы. В этот раз им понадобились не только трости, но и карабины (неизвестно, настоящие или нет).

    MSK1.ru

    В Петербурге проходит международный экономический форум. Он стартовал вчера и продлится до 17 июня. Ожидается, что в пятницу на нем выступит Владимир Путин. Как прошёл первый день — смотрите в нашем видеоматериале. А «Фонтанка» продолжает рассказывать об основных событиях в онлайн-трансляции.

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    Комментарии 28

    26605452515 Июн 2023 в 10:55
    И еще о выступлениях на ПМЭФ. Все-таки на зачищенной в ноль площадке даже такой унылый ритуал, как форум в Петербурге - хоть какое-то интеллектуальное упражнение.

    Выступления все сводятся и посвящены задачам адаптации к санкциям. Все спикеры с жаром продвигают мысль, что мы устояли, мы создали системы противодействия, мы ух какие. Иногда это их самих удивляет.

    Однако ни один из них даже не поставил задачу, пускай и словесную, сформулировать принципы развития - и экономики, и социального субъекта в целом. Все выступления - только об адаптации к происходящему.

    Реактивная повестка как есть. Ни у кого нет даже мысли о том, что субъект -это не тот, кто приспосабливается к обстоятельствам, а тот, кто их создает. Не вписывается в вероятности, а управляет ими. И раз так - то вторичность российской экономики, российской системы остается данностью. Мы обречены догонять, отставая с каждым разом всё больше. И без новых руководителей страны это будет продолжаться и далее...........
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