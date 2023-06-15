Новый день — новый танец. На ПМЭФ пустили в дело оружие

Делегаты из Объединённых Арабских Эмиратов продолжают удивлять остальных гостей ПМЭФ. Второй день форума они начали с нового танца, для которого потребовался куда менее безобидный на первый взгляд реквизит, сообщает 15 июня корреспондент «Фонтанки».
Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
Накануне арабы тоже пели песни и исполняли народные танцы. В этот раз им понадобились не только трости, но и карабины (неизвестно, настоящие или нет).
MSK1.ru
В Петербурге проходит международный экономический форум. Он стартовал вчера и продлится до 17 июня. Ожидается, что в пятницу на нем выступит Владимир Путин. Как прошёл первый день — смотрите в нашем видеоматериале. А «Фонтанка» продолжает рассказывать об основных событиях в онлайн-трансляции.