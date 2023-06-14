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    ПМЭФ-2023

    Дегустация мелитопольской черешни и танцы с арабами. Показываем первый день ПМЭФ-2023 на видео

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    13 комментариев

    В Петербурге стартовал ПМЭФ-2023. Из очевидных новшеств в этом году — стенды присоединенных регионов: один с конфетами и радиаторами на ДНР, ЛНР и Херсонскую область, другой, отдельный и с черешней (мы не удержались и попробовали), — на Запорожскую.

    Отчетливо в этом году считывается и взятый участниками форума курс на роботизацию. Здесь и КАМАЗы-беспилотники (но пока все же с пилотами), и робот-мороженщик от московского дептранса. Продемонстрировали свое технодостижение и рязанцы: брошюрки около их стенда раздает крошка-робот с березками.

    Что еще нового на Петербургском международном экономическом форуме в этом году, как развлекали и чем угощали гостей, смотрите в нашей видеоновости.

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    Комментарии 13

    Гость14 Июн 2023 в 20:47
    Мерзость
    +1−0
    Гость14 Июн 2023 в 19:56
    Какой позор!
    +6−0
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