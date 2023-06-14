Дегустация мелитопольской черешни и танцы с арабами. Показываем первый день ПМЭФ-2023 на видео

В Петербурге стартовал ПМЭФ-2023. Из очевидных новшеств в этом году — стенды присоединенных регионов: один с конфетами и радиаторами на ДНР, ЛНР и Херсонскую область, другой, отдельный и с черешней (мы не удержались и попробовали), — на Запорожскую.
Отчетливо в этом году считывается и взятый участниками форума курс на роботизацию. Здесь и КАМАЗы-беспилотники (но пока все же с пилотами), и робот-мороженщик от московского дептранса. Продемонстрировали свое технодостижение и рязанцы: брошюрки около их стенда раздает крошка-робот с березками.
Что еще нового на Петербургском международном экономическом форуме в этом году, как развлекали и чем угощали гостей, смотрите в нашей видеоновости.