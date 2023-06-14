Мужчина из винтовки стрелял по пешеходам у детской больницы в центре Петербурга

После обеденную тишину 2-ой Советской улицы накануне разрушили выстрелы. По счастью стрелок оказался «со сбитым прицелом».



О стрельбе у дома 15 в полицию сообщили местные жители накануне около половины пятого дня, стало известно «Фонтанке» 14 июня. Наряд полиции нашел в квартире на первом этаже дома мужчину с винтовкой. Он, предположительно, стрелял по проходившим мимо людям.



40-летнего нарушителя порядка вместе с пневматическим «Матадором» доставили в отдел. И на ночь оставили в камере.



Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

