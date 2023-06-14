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    Мужчина из винтовки стрелял по пешеходам у детской больницы в центре Петербурга

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    После обеденную тишину 2-ой Советской улицы накануне разрушили выстрелы. По счастью стрелок оказался «со сбитым прицелом».

    О стрельбе у дома 15 в полицию сообщили местные жители накануне около половины пятого дня, стало известно «Фонтанке» 14 июня. Наряд полиции нашел в квартире на первом этаже дома мужчину с винтовкой. Он, предположительно, стрелял по проходившим мимо людям.

    40-летнего нарушителя порядка вместе с пневматическим «Матадором» доставили в отдел. И на ночь оставили в камере.

    Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

    Ранее, судя по данным из открытых источников, мужчина вел бизнес. Но пару лет назад все его компании были ликвидированы.

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    СтрельбаПневматическая винтовкаЗадержаниеПолиция
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