Мужчина из винтовки стрелял по пешеходам у детской больницы в центре Петербурга

После обеденную тишину 2-ой Советской улицы накануне разрушили выстрелы. По счастью стрелок оказался «со сбитым прицелом».
О стрельбе у дома 15 в полицию сообщили местные жители накануне около половины пятого дня, стало известно «Фонтанке» 14 июня. Наряд полиции нашел в квартире на первом этаже дома мужчину с винтовкой. Он, предположительно, стрелял по проходившим мимо людям.
40-летнего нарушителя порядка вместе с пневматическим «Матадором» доставили в отдел. И на ночь оставили в камере.
Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
Ранее, судя по данным из открытых источников, мужчина вел бизнес. Но пару лет назад все его компании были ликвидированы.