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    Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу и передал в Россию

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    Осужденная в Белоруссии россиянка Софья Сапега помилована решением президента страны Александра Лукашенко. Девушку уже передали в Россию. Делегацию возглавлял губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

    Олег Кожемяко Губернатор Приморского края

    По словам главы российского региона, опубликованным 7 июня на его странице в социальной сети «ВКонтакте», указ о помиловании Лукашенко подписал сразу после встречи.

    «Он с отцовским пониманием отнёсся к просьбам родителей Софьи о снисхождении. Они очень просили передать их лично главе братского государства», — отметил Кожемяко.

    Глава Приморского края выразил уверенность в том, что «Софья сделает выводы из этой истории». В данный момент, по его словам, Сапега возвращается к семье после двухлетнего заключения.

    История заключения Софьи Сапеги началась 23 мая 2021 года. В тот день рейс Ryanair направлялся из Греции в Литву, но принудительно был посажен в Минске — поводом послужило сообщение о минировании. Инцидент позволил местным властям задержать основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его 23-летнюю подругу Софью Сапегу. Обоих подозревали в организации массовых беспорядков.

    Тогда Сапеге были предъявлены обвинения по 7 статьям Уголовного кодекса Белоруссии. В результате ее приговорили к 6 годам лишения свободы. Девушку признали виновной в разжигании вражды, организации насилия и угроз в отношении должностных лиц, а также во вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.

    В 2021 году Софья Сапега просила президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании. Однако тогда получила отказ. 12 апреля 2023 года девушка согласилась на экстрадицию в Россию. Несколько дней спустя положительное решение о выдаче приняла белорусская сторона.

    Что касается Протасевича, он был приговорен к 8 годам лишения свободы. Его помиловали 22 мая 2023 года.

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