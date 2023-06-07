Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу и передал в Россию

По словам главы российского региона, опубликованным 7 июня на его странице в социальной сети «ВКонтакте», указ о помиловании Лукашенко подписал сразу после встречи.

«Он с отцовским пониманием отнёсся к просьбам родителей Софьи о снисхождении. Они очень просили передать их лично главе братского государства», — отметил Кожемяко.

Глава Приморского края выразил уверенность в том, что «Софья сделает выводы из этой истории». В данный момент, по его словам, Сапега возвращается к семье после двухлетнего заключения.



История заключения Софьи Сапеги началась 23 мая 2021 года. В тот день рейс Ryanair направлялся из Греции в Литву, но принудительно был посажен в Минске — поводом послужило сообщение о минировании. Инцидент позволил местным властям задержать основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его 23-летнюю подругу Софью Сапегу. Обоих подозревали в организации массовых беспорядков.

