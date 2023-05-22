    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, вос

    767мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.91eur86.28

    «Просто прекрасная новость». Экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича помиловали

    2944
    19 комментариев

    Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич помилован. Об этом 22 мая сообщает белорусское государственное издание БелТА.

    «Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», — сказал он журналистам.

    В начала мая нынешнего года Протасевича приговорили к 8 годам колонии. Telegram-канал Nexta признали экстремистским в республике еще в 2020 году, позже канал стал и террористическим.

    Рейс Ryanair, следовавший 23 мая 2021 года из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, а также его 23-летнюю подругу Софию Сапегу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БелоруссияРоман Протасевич
    ЛАЙК7
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 19

    26605452522 Мая 2023 в 14:25
    Власть все-таки учла деятельное раскаяние, выразившееся в предательстве собственной девушки, и вынеся суровый приговор, дала новый шанс. Может, еще кого продаст...........
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 13:56
    Действительно, хорошая новость. Вот бы и других политических законченных , хоть в Беларуси, начали б освобождать.
    А Романа имеет право судить морально лишь тот, кто в подобных обстоятельствах (застенках) выбрал бы путь сопротивления. Типа - Навальный, Кара-Мурза, Яшин. Но от них слов осуждения - пока что не услышали
    +0−2
    Гость22 Мая 2023 в 13:43
    Было очевидно, что этим закончится.
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close