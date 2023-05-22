«Просто прекрасная новость». Экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича помиловали

Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич помилован. Об этом 22 мая сообщает белорусское государственное издание БелТА.

«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», — сказал он журналистам.



В начала мая нынешнего года Протасевича приговорили к 8 годам колонии. Telegram-канал Nexta признали экстремистским в республике еще в 2020 году, позже канал стал и террористическим.

Рейс Ryanair, следовавший 23 мая 2021 года из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, а также его 23-летнюю подругу Софию Сапегу.