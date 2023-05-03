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    Бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича приговорили к 8 годам колонии

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    Белорусский суд приговорил бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича к 8 годам колонии. Об этом 3 мая сообщает РИА Новости.

    Основатель канала Степан Путило получил 20 лет заочно, а бывший редактор Ян Рудик — 19 лет заочно.

    Nexta признали экстремистским в республике еще в 2020 году, позже канал стал и террористическим.

    Рейс Ryanair, следовавший 23 мая 2021 года из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, а также его 23-летнюю подругу Софию Сапегу.

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    Комментарии 8

    886589964603 Мая 2023 в 12:31
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