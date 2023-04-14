РИА Новости: Белоруссия согласна выдать России Сапегу

Генпрокуратура Белоруссии согласилась на экстрадицию россиянки Софьи Сапеги, приговоренной к шести годам колонии за разжигание вражды.

О решении надзорного органа 14 апреля сообщает РИА Новости. Ходатайство россиянки о переводе ее в российскую колонии удовлетворено. «Минск не видит препятствий для этого», — отметила прокуратура.

Девушка будет экстрадирована после того, как белорусская сторона получит гарантии исполнения приговора.

Ранее сообщалось, что согласие на процедуру выдачи Софья дала российскому консулу.

Она также просила Александра Лукашенко о помиловании, но он ей отказал.