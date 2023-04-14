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    РИА Новости: Белоруссия согласна выдать России Сапегу

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    Генпрокуратура Белоруссии согласилась на экстрадицию россиянки Софьи Сапеги, приговоренной к шести годам колонии за разжигание вражды.

    О решении надзорного органа 14 апреля сообщает РИА Новости. Ходатайство россиянки о переводе ее в российскую колонии удовлетворено. «Минск не видит препятствий для этого», — отметила прокуратура.

    Девушка будет экстрадирована после того, как белорусская сторона получит гарантии исполнения приговора.

    Ранее сообщалось, что согласие на процедуру выдачи Софья дала российскому консулу.

    Она также просила Александра Лукашенко о помиловании, но он ей отказал.

    Россиянку приговорили к 6 годам лишения свободы, признав ее виновной в разжигании вражды, вмешательстве в деятельность сотрудников органов внутренних дел, организации насилия и угроз в отношении должностных лиц. В Минске 23 мая 2021 года при полете из Греции в Литву был принудительно посажен самолет рейса Ryanair из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его 23-летнюю подругу Софью Сапегу, которые находились на борту, — их подозревали в организации массовых беспорядков.

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