Софья Сапега согласилась на экстрадицию в Россию

Российский консул получил согласие от россиянки Софьи Сапеги на экстрадицию в Россию. Об этом 12 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Минске.
«Было получено согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории Российской Федерации», — рассказал российский дипломат Алексей Маскалев.
В начале апреля стало известно, что осужденную в Белоруссию Сапегу начали готовить к переводу.
Как Софья Сапега оказалась в Белоруссии: рейс Ryanair и Роман Протасевич
Россиянку приговорили к 6 годам лишения свободы, признав ее виновной в разжигании вражды, вмешательстве в деятельность сотрудников органов внутренних дел, организации насилия и угроз в отношении должностных лиц.
В Минске 23 мая 2021 года при полете из Греции в Литву был принудительно посажен рейс Ryanair из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его 23-летнюю подругу Софью Сапегу, которые находились на борту, — их подозревали в организации массовых беспорядков. Тогда белорусский СК предъявил россиянке обвинения по 7 статьям УК.
Cапега в 2021 году просила президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании, но получила отказ.