Софья Сапега согласилась на экстрадицию в Россию

Российский консул получил согласие от россиянки Софьи Сапеги на экстрадицию в Россию. Об этом 12 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Минске.

«Было получено согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории Российской Федерации», — рассказал российский дипломат Алексей Маскалев.

В начале апреля стало известно, что осужденную в Белоруссию Сапегу начали готовить к переводу.

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Россиянку приговорили к 6 годам лишения свободы, признав ее виновной в разжигании вражды, вмешательстве в деятельность сотрудников органов внутренних дел, организации насилия и угроз в отношении должностных лиц.