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Число статей, вменяемых россиянке Сапеге в Белоруссии, увеличилось почти вдвое

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Следственный комитет Белоруссии предъявил россиянке Софье Сапеге, которую сняли с самолета вместе с экс-главредом NEXTA Романом Протасевичем, обвинения по семи статьям УК. Ранее их было только четыре.

Как сообщает 20 декабря пресс-служба белорусского СК, дело передали прокурору для направления в суд. Сапеге вменяют разжигание социальной вражды и розни; преступления против информационной безопасности, правил обращения с личными данными; угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, должностных лиц, судей; воспрепятствование деятельности журналиста. В начале декабря СМИ писали, что Сапеге грозит до шести лет лишения свободы.

Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Вместе с ним с рейса сняли его 23-летнюю подругу Софью Сапегу. Обоих подозревают в организации массовых беспорядков, оба арестованы, позже были переведены под домашний арест.

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Комментарии (9)

Thunder
Выбили из Романа нужные показания - теперь можно надолго упрятать заложника, чтобы вдруг не увильнул в Польшу и не рассказал, как всё было на самом деле. Видимо, и белорусским упырям не понравился кейс с Нариманом из Покрова
Печенеги и половцы
Агрозлодею, интересно, сколько статей УК можно вменить?
Денеб
Вот так надо поступать с друзьями!
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