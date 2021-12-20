Число статей, вменяемых россиянке Сапеге в Белоруссии, увеличилось почти вдвое

Следственный комитет Белоруссии предъявил россиянке Софье Сапеге, которую сняли с самолета вместе с экс-главредом NEXTA Романом Протасевичем, обвинения по семи статьям УК. Ранее их было только четыре.



Как сообщает 20 декабря пресс-служба белорусского СК, дело передали прокурору для направления в суд. Сапеге вменяют разжигание социальной вражды и розни; преступления против информационной безопасности, правил обращения с личными данными; угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, должностных лиц, судей; воспрепятствование деятельности журналиста. В начале декабря СМИ писали, что Сапеге грозит до шести лет лишения свободы.

