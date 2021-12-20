Число статей, вменяемых россиянке Сапеге в Белоруссии, увеличилось почти вдвое

Следственный комитет Белоруссии предъявил россиянке Софье Сапеге, которую сняли с самолета вместе с экс-главредом NEXTA Романом Протасевичем, обвинения по семи статьям УК. Ранее их было только четыре.
Как сообщает 20 декабря пресс-служба белорусского СК, дело передали прокурору для направления в суд. Сапеге вменяют разжигание социальной вражды и розни; преступления против информационной безопасности, правил обращения с личными данными; угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, должностных лиц, судей; воспрепятствование деятельности журналиста. В начале декабря СМИ писали, что Сапеге грозит до шести лет лишения свободы.
Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Вместе с ним с рейса сняли его 23-летнюю подругу Софью Сапегу. Обоих подозревают в организации массовых беспорядков, оба арестованы, позже были переведены под домашний арест.