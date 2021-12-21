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Обвиняемая в Белоруссии россиянка София Сапега написала прошение о помиловании

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Гражданка РФ София Сапега, которую власти Белоруссии обвиняют по семи статьям УК республики, написала прошение о помиловании. Оно адресовано президенту страны Александру Лукашенко. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» 21 декабря сообщил отчим девушки Сергей Дудич.

«Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы все-таки надеемся на помилование президентом. Я знаю, что София написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь. Будем ждать», — отметил Дудич.

Ранее «Фонтанка» писала, что Следственный комитет Белоруссии предъявил россиянке Софье Сапеге, которую сняли с самолета вместе с экс-главредом NEXTA Романом Протасевичем, обвинения по семи статьям УК. Ранее их было только четыре.

Рейс Ryanair, следовавший 23 мая 2021 года из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Вместе с ним с рейса сняли его 23-летнюю подругу Софью Сапегу. Обоих подозревают в организации массовых беспорядков, оба арестованы, позже были переведены под домашний арест.

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Комментарии (2)

266961240
Белорусы тоже надеются, что больной усатый дед ответит за свои поступки.
мурзил
За свои поступки следует отвечать.
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