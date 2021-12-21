Обвиняемая в Белоруссии россиянка София Сапега написала прошение о помиловании

Гражданка РФ София Сапега, которую власти Белоруссии обвиняют по семи статьям УК республики, написала прошение о помиловании. Оно адресовано президенту страны Александру Лукашенко. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» 21 декабря сообщил отчим девушки Сергей Дудич.



«Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы все-таки надеемся на помилование президентом. Я знаю, что София написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь. Будем ждать», — отметил Дудич.



Ранее «Фонтанка» писала, что Следственный комитет Белоруссии предъявил россиянке Софье Сапеге, которую сняли с самолета вместе с экс-главредом NEXTA Романом Протасевичем, обвинения по семи статьям УК. Ранее их было только четыре.

