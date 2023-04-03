Осужденную в Белоруссии Софью Сапегу начали готовить к переводу в Россию

Адвокат россиянки Софьи Сапеги, приговоренной к лишению свободы в Белоруссии, сообщил о начале процесса по ее переводу в Россию.



«Ходатайство о ее переводе (в Россию) подано в Минюст РФ, процесс запущен. По срокам — без комментариев», — цитирует Антона Гашинского РИА Новости.

Год назад россиянку приговорили к 6 годам лишения свободы, признав виновной в разжигании вражды, вмешательстве в деятельность сотрудников органов внутренних дел, организации насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, угрозах в отношении судьи и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. В 2021 году Софья Сапега просила президента республики Александра Лукашенко о помиловании, но ей было отказано.