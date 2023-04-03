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    Дарью Трепову задержали. Онлайн

    Осужденную в Белоруссии Софью Сапегу начали готовить к переводу в Россию

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    Адвокат россиянки Софьи Сапеги, приговоренной к лишению свободы в Белоруссии, сообщил о начале процесса по ее переводу в Россию.

    «Ходатайство о ее переводе (в Россию) подано в Минюст РФ, процесс запущен. По срокам — без комментариев», — цитирует Антона Гашинского РИА Новости.

    Год назад россиянку приговорили к 6 годам лишения свободы, признав виновной в разжигании вражды, вмешательстве в деятельность сотрудников органов внутренних дел, организации насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, угрозах в отношении судьи и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. В 2021 году Софья Сапега просила президента республики Александра Лукашенко о помиловании, но ей было отказано.

    Рейс Ryanair, следовавший 23 мая 2021 года из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, а также его 23-летнюю подругу Софью Сапегу.

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