Снова-здорово. Суд откатил банкротство «Пилона» на стадию финансового оздоровления

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение своих коллег из первой инстанции о признании банкротом некогда крупного мостостроительного подрядчика ЗАО «Пилон» и ввел в отношении компании финансовое оздоровление. За спасение фирмы ранее проголосовали большинство кредиторов, и их мнение следует учитывать, а возражения оставшихся в меньшинстве «не являются столь существенными», заключил суд.



Как следует из соответствующего документа, появившегося на днях в электронной картотеке арбитражных дел, исполнявший обязанности конкурсного управляющего «Пилона» Александр Кромвель оспаривал февральское решение суда о признании организации банкротом. Тогда арбитраж критически отнесся к представленным ему копиям договоров подряда и пришел к выводу, что оснований для финансового оздоровления компании-должника нет. Изложенные в жалобе на это решение доводы поддержали единственный акционер «Пилона» Нодар Асоев и назначенный в апреле 2023 года конкурсным управляющим общества Вадим Червяков.

Податели жалобы отмечают, что в сентябре прошлого года было проведено собрание кредиторов должника, которое приняло отчет временного управляющего и отложило решение остальных вопросов на 31 октября. В указанную дату оно не состоялось из-за отсутствия кворума. Тогда один из кредиторов, ООО ТТВ, в декабре собрал и провел заседание по своей инициативе. В нем приняли участие 14 кредиторов с совокупным правом голоса 76,6%. Они одобрили финансовое оздоровление компании и предложенный график погашения задолженности.

Собрание было признано правомочным, но его решение суд первой инстанции не принял во внимание, отмечает апелляционный суд. Также он считает, что выполнение плана финансового оздоровления — вполне реальная задача для должника, доказательств этому представлено достаточно. Вызвавшие сомнения ранее договоры подряда подтверждаются, в частности, предоставленными второй инстанции актами приема-передачи строительных площадок. Кроме того, Асоев и Червяков подтвердили не только наличие на балансе фирмы необходимой для выполнения этих работ техники, но и «волеизъявления бывших работников» «Пилона», готовых вернуться к труду на предприятии.

За то, что должник сможет расплатиться по графику с кредиторами, поручился Главный мостостроительный трест №6. В случае фиаско «Пилона» компания должна будет выплатить его кредиторам 1,5 млрд рублей. О стабильном и удовлетворительном финансовом положении поручителя, по мнению суда, говорит как минимум его чистая прибыль, которая по итогам 2022 года составила 74 млн рублей.

Также вопросы некоторых кредиторов ранее вызывала низкая ликвидность дебиторской задолженности «Пилона». Между тем у него имеются другие активы, ликвидность которых вызывает меньше вопросов, утверждает суд. Среди них называется комплекс квартир и нежилых помещений в доме 36–38, лит. А, по улице Маяковского. Если вложить 10 млн рублей в ремонт объектов недвижимости, они смогут приносить «Пилону» по 5 млн рублей выручки в месяц, отмечается в решении.

«Апелляционный суд полагает, что должник способен исполнить свои обязательства в полном объеме при условии применения процедуры финансового оздоровления, поскольку ЗАО «Пилон» является действующим юридическим лицом, осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, а также обладает активами», — заключает суд. Параллельно с этим несогласные с решением декабрьского собрания кредиторы, а по совместительству крупные игроки рынка подряда Петербурга, АО «Ленгипротранс» и АО «Экодор», требуют признать решение о финансовом оздоровлении недействительным. Они не видят оснований для этой процедуры, но их возражения относительно её отдельных этапов «не являются столь существенными, чтобы лишить должника возможности рассчитаться с принятыми на себя обязательствами в полном объеме в течение двух лет», постановил суд.



Поручившееся за «Пилон» ООО «Главный мостостроительный трест №6» принадлежало Нодару Асоеву с января 2018-го по август 2021 года. Сейчас гендиректором и совладельцем компании выступает Александр Смык.

Инициировавшее собрание кредиторов, на котором было принято спорное решение, ООО ТТВ также в прошлом принадлежало Асоеву — с января 2019-го по декабрь 2020 года. Сейчас фирма находится в собственности Лева Озманова. По данным СПАРК, дама с такой же фамилией была акционером ОАО «Главмостотрест» в то же время, когда Асоев входил в совет директоров этой компании. Позже юрлицо было присоединено к ООО «Нолдор». Налоговая признала недостоверными сведения об организации в ЕГРЮЛ.