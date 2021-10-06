С кассационными жалобами в суд обратились восемь кредиторов, включая АО «МегаМейд». Накануне, 5 октября суд рассмотрел их обращения и отменил определение, утвердившее мировое соглашение. Информация об этом появилась в электронной картотеке электронных дел.
Как рассказал «Фонтанке» 6 октября адвокат адвокат АО «МегаМейд» Юрий Рубин, присутствовавший на заседании, ряд кредиторов не устроили условия мирового соглашения, утвержденного судом в июле. Согласно им компания должна была ежемесячно выплачивать по 30 тыс. рублей каждому из кредиторов в течение полугода, в последующие три года — по 50 тыс. рублей, а в следующие 10 лет — по 1/120 от остатка.
Эти условия действуют вне зависимости от суммы задолженности. Таким образом, кредиторы, которым компания должна меньше денег, получат их быстрее. На это оказались согласны не все из 55 кредиторов мостостроителя.
«Я считаю, что с кредиторами нужно вести диалог. Руководство «Пилона» приняло решение, что со всем, с кем нужно, они договорились, но остаются еще кредиторы, которых такое положение дел не устраивает. В любом случае получение 30 тысяч рублей в месяц — это издевательство», — сказал Рубин.
По его словам, мировое соглашение не отвечает принципам справедливости, также суд нашел формальные нарушения процедуры по его утверждению, что привело к возобновления наблюдения в рамках банкротства «Пилона».
«Это издевательство». Суд отменил мировое соглашение с кредиторами «Пилона», условия устроили не всех
Банкротство мостостроительной компании «Пилон» продолжается в Петербурге
Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил мировое соглашение с кредиторами мостостроительной компании ЗАО «Пилон». Документ оспорили несколько кредиторов, некоторые из которых сочли условия издевательскими.
С кассационными жалобами в суд обратились восемь кредиторов, включая АО «МегаМейд». Накануне, 5 октября суд рассмотрел их обращения и отменил определение, утвердившее мировое соглашение. Информация об этом появилась в электронной картотеке электронных дел.
ЗАО «Пилон» в 1993 году основал Мевлуди Блиадзе. С конца 2019 года компания находилась под наблюдением в рамках дела о банкротстве, инициированного ФНС. Финансовое положение мостостроителя резко ухудшилось после сдачи в авральном режиме объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Организация посчитала, что за строительство Яхтенного моста недополучила от «Метростроя» 300 млн рублей. Еще 50 млн рублей «Пилон» пытался вернуть через суд за переделанную на свои деньги проектную документацию во время строительства моста Бетанкура, но потерпел неудачу. Окончательно компанию подкосила потеря контрактов на реконструкцию Гореловского и Лиговского путепроводов. Смольный в сентябре 2019 года разорвал их в одностороннем порядке из-за срыва сроков.
В июле 2020 года новым владельцем «Пилона» стала компания Нодара Асоева. Он заявил, что под его руководством фирма продолжит строить мосты. Незадолго до этого появилось письмо в ОСК, в котором говорилось, что «Пилон» теперь входит в крупную строительную группу компаний «Ташир». Оно было подписано уже бывшим гендиректором, и после выхода материала в холдинге армянского миллиардера Самвела Карапетяна опровергли содержавшуюся в документе информацию. Асоев также подчеркнул, что не имеет отношения к «Таширу». При этом как минимум два источника «Фонтанки», близких к строительному блоку правительства Петербурга и рынку стройподряда, говорили об обратном.