«Это издевательство». Суд отменил мировое соглашение с кредиторами «Пилона», условия устроили не всех

С кассационными жалобами в суд обратились восемь кредиторов, включая АО «МегаМейд». Накануне, 5 октября суд рассмотрел их обращения и отменил определение, утвердившее мировое соглашение. Информация об этом появилась в электронной картотеке электронных дел.



Как рассказал «Фонтанке» 6 октября адвокат адвокат АО «МегаМейд» Юрий Рубин, присутствовавший на заседании, ряд кредиторов не устроили условия мирового соглашения, утвержденного судом в июле. Согласно им компания должна была ежемесячно выплачивать по 30 тыс. рублей каждому из кредиторов в течение полугода, в последующие три года — по 50 тыс. рублей, а в следующие 10 лет — по 1/120 от остатка.



Эти условия действуют вне зависимости от суммы задолженности. Таким образом, кредиторы, которым компания должна меньше денег, получат их быстрее. На это оказались согласны не все из 55 кредиторов мостостроителя.



«Я считаю, что с кредиторами нужно вести диалог. Руководство «Пилона» приняло решение, что со всем, с кем нужно, они договорились, но остаются еще кредиторы, которых такое положение дел не устраивает. В любом случае получение 30 тысяч рублей в месяц — это издевательство», — сказал Рубин.



По его словам, мировое соглашение не отвечает принципам справедливости, также суд нашел формальные нарушения процедуры по его утверждению, что привело к возобновления наблюдения в рамках банкротства «Пилона».

