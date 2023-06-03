Четверых пострадавших в аварии на Софийской отпустили лечиться домой

Четверых человек, пострадавших в массовой аварии на Софийской улице, отпустили из Александровской больницы на амбулаторное лечение. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба петербургского комитета по здравоохранению.



Ранее сообщалось, что в это медучреждение поступили четверо пациентов в состоянии средней степени тяжести.



Кроме того, комитет сообщал, что два человека в тяжелом состоянии попали в больницу № 26, двое в тяжелом, один в крайне тяжелом и один в среднем состоянии — в НИИ имени Джанелидзе. Два «средних» ребенка госпитализированы в больницу имени Раухфуса. Всего в больницы обратились 16 человек.

