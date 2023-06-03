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    Четверых пострадавших в аварии на Софийской отпустили лечиться домой

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    Четверых человек, пострадавших в массовой аварии на Софийской улице, отпустили из Александровской больницы на амбулаторное лечение. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба петербургского комитета по здравоохранению.

    Ранее сообщалось, что в это медучреждение поступили четверо пациентов в состоянии средней степени тяжести.

    Кроме того, комитет сообщал, что два человека в тяжелом состоянии попали в больницу № 26, двое в тяжелом, один в крайне тяжелом и один в среднем состоянии — в НИИ имени Джанелидзе. Два «средних» ребенка госпитализированы в больницу имени Раухфуса. Всего в больницы обратились 16 человек.

    По данным МВД, грузовик выехал на встречную полосу и на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы столкнулся с несколькими автомобилями. Момент столкновения попал на видео. Авария пустила в обход общественный транспорт.

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    Массовая авария
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    Комментарии 1

    Kezevo03 Июн 2023 в 14:58
    Фонтанка кто хозяин самосвала? Где информация? Про штрафы итд
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