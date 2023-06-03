Самопроизвольные объезды. В Смольном рассказали, как общественный транспорт объезжает ДТП на Софийской

Массовая авария на Софийской улице стала причиной изменения движения во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом 3 июня рассказал «Организатор перевозок».



«Движение общественного транспорта по автобусным маршрутам N11, 12, 31, 56, 57, 76, 91, 95, 114, 116, 140, 239, 288 осуществляется по самопроизвольным объездам», — сообщили в ведомстве.



«Самопроизвольный объезд» в данном случае означает, что водителю не дают конкретной схемы. Он движется по известному ему и наиболее оптимальному маршруту.



Напомним, что массовая авария произошла на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы в девятом часу утра. В больницы после столкновения доставили 16 человек. Момент выезда грузовика на встречную полосу, ставший причиной столкновения, попал на видео.

