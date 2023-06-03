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    Самопроизвольные объезды. В Смольном рассказали, как общественный транспорт объезжает ДТП на Софийской

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    4 комментария

    Массовая авария на Софийской улице стала причиной изменения движения во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом 3 июня рассказал «Организатор перевозок».

    «Движение общественного транспорта по автобусным маршрутам N11, 12, 31, 56, 57, 76, 91, 95, 114, 116, 140, 239, 288 осуществляется по самопроизвольным объездам», — сообщили в ведомстве.

    «Самопроизвольный объезд» в данном случае означает, что водителю не дают конкретной схемы. Он движется по известному ему и наиболее оптимальному маршруту.

    Напомним, что массовая авария произошла на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы в девятом часу утра. В больницы после столкновения доставили 16 человек. Момент выезда грузовика на встречную полосу, ставший причиной столкновения, попал на видео.

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    Комментарии 4

    Гость03 Июн 2023 в 13:45
    так вариантов то немного. Цимбалинский мост в одну сторону и Обуховский в обе.
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 13:37
    №№ 11, 12 и т. д.
    +0−0
    Alex00003 Июн 2023 в 13:35
    По самостоятельно определяемым объездам - я бы ещё понял.
    Но самопроизвольным...
    Р-раз, и объехал. Рука дрогнула. Самопроизвольно, да :D
    +0−0
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