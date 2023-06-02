Что думают в Кремле о переговорах с Украиной: новости СВО за 2 июня

Песков сказал, что в Кремле констатируют все больше обсуждений, экспертных заявлений и рассуждений о неком мирном процессе, хотя предпосылок к переговорам нет Фото: Артём Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 2 июня 2023 года.

Обстрелы Белгородской области В Белгородской области второй день продолжаются обстрелы. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что 2 июня были обстреляны еще несколько населенных пунктов, есть погибшие. — ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили, — написал он в своем Telegram-канале. — В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей. В тяжелом состоянии они доставлены в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается.



Он сообщил, что за последние сутки в Белгороде в районе жилых домов упал и взорвался беспилотник, в общей сложности в Белгородском районе зафиксировали 13 прилетов, в селе Нечаевка повреждена линия электропередач. Минометными снарядами, по информации Гладкова, обстреляны села в Борисовском районе, Валуйском городском округе, Волоконовском районе, Грайворонском округе. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попали села Графовка, Репяховка и Вязовое. — По Шебекинскому городскому округу было выпущено 850 единиц различных боеприпасов. Погибших нет. К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавилось ещё 4 человека, — сообщил губернатор. — Всех доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. Повреждения получили 3 административных здания, общежитие, 10 предприятий и коммерческих объектов. На территории города полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение.



Утром 2 июня сообщалось о новой попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область, позже оперштаб назвал эту информацию фейком. Рядом с Курском система ПВО ночью сбила несколько украинских беспилотников. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, не приведя подробностей. Два БПЛА атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области, критических повреждений, пожаров и пострадавших нет — власти «Неопознанный объект» упал в лесу в Калужской области утром в пятницу, произошел взрыв, объекты экономики и жилые дома не повреждены, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Крупнейший рок-фестиваль России перенесли на следующий год Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что рок-фестиваль «Нашествие», который ежегодно проходит в регионе, в этом году не состоится. Он объяснил, что мероприятие вызвало много обсуждений среди жителей региона. — С одной стороны, мы становимся домом для главного музыкального события страны. С другой стороны, в ходе дискуссии справедливо звучали мнения, что сейчас для «Нашествия» — не то время, — пишет он в своем Telegram-канале. Шапша сообщил, что обсудил вопрос с рабочей группой, организаторами и представителями правоохранительных органов, после чего принял решение изменить место проведения фестиваля и перенести его на 2024 год.

Ранее сегодня Шапша сообщал, что в регионе в лесу упал и взорвался «неопознанный объект», в результате взрыва никто не пострадал.

Параллельный импорт хотят ограничить Издание «Коммерсант» сообщило, что Минпромторг РФ совместно с российскими производителями рассматривает ограничение параллельного импорта в Россию радиоэлектроники. Среди брендов, ввоз которых хотят ограничить есть техника Acer, IBM, Dell. Как сообщило позднее ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства, сейчас Минпромторг РФ рассматривает инициативу отраслии собирает предложения по конкретным брендам.

Генштаб рассказал об итогах мобилизации Замначальника Генштаба РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что за счет частичной мобилизации в российской армии было сформировано более 280 воинских частей и подразделений. По словам Бурдинского осенью 2022 года в ЛНР и ДНР были призваны 79,8 тысяч человек, поставлено около 2 тысяч единиц транспортных средств.

Он также сообщил, что в 2023 году ВС РФ сформируют два новых военных округа — Московский и Ленинградский, а также общевойсковую и воздушную армии. В Кремле вновь ответили на вопрос о переговорах с Украиной Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов, среди которых был вопрос и о переговорах с Украиной нет. Песков сказал, что предпосылок с этому нет, хотя в Кремле констатируют все больше обсуждений, экспертных заявлений и рассуждений о мирном процессе. — Правда, в этих рассуждениях не звучит политическая воля к тому, чтобы принимать во внимание цели и озабоченности нашей страны. Для нас это главный приоритет, — заявил Песков

Также он сказал, что Россия будет обеспечивать свою безопасность, а она исключает членство Украины в НАТО. Слепаков, Галкин и Варламов остались иноагентами Публичные личности, признанные ранее иноагентами, продолжают попытки оспорить этот статус. Часто безуспешно — ТАСС сообщает, что суд отказался снять статусы иноагентов с Семена Слепакова, Максима Галкина и Ильи Варламова

Первым из них, в сентябре 2022 года, иноагентом признали Максима Галкина. Перед этим Дмитрий Песков говорил, что «Галкин делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути». Слепакова признали иноагентом в апреле 2023 года, Варламова — в марте.