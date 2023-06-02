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    В Колпино пропавшую воспитательницу детсада нашли в соседнем доме с раной в сердце

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    Окровавленное тело женщины нашли жители дома в Колпино. Оказалось, что она в розыске, как пропавшая.

    Погибшую нашли в парадной дома 35, корпус 2 по бульвару Трудящихся накануне около семи вечера жильцы, возвращавшиеся с работы, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 июня.

    Следственно-оперативная группа нашла на 12-м этаже тело женщины с ножевым ранением в сердце. Её личность была установлена – оказалось, что это 46-летняя воспитательница детского сада, которую буквально за несколько часов до этого объявили в розыск, как пропавшую без вести.

    С места преступления были изъяты два ножа, а также чек на их покупку, а также странное – шприц и колба .

    Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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    Ножевое ранениеВоспитательница детского садикаРозыскПропавшая без вести
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