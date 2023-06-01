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    Гладков: Раненых стало больше, детей вывозим, противника на территории области нет

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    41 комментарий

    Число пострадавших от обстрелов в Белгородской области 1 июня растёт. Погибших нет. Массированный обстрел продолжается.

    «В Шебекинском округе непрекращающийся обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Восемь человек раненых», — сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

    Сегодня, по его словам, из региона в Пензу уезжают «200 человек семей» (мамы и бабушки с детьми), а 3 июня — 600 человек в Ярославль и Калугу. Пункты временного размещения готовы к работе. Места сборов не публикуются, чтобы не стать мишенью. «Если есть необходимость срочной эвакуации, мы защищённую технику подгоним к вашим домам», — отмечает Гладков и обещает после окончания обстрелов продолжить вывоз людей. «Нужно дожидаться окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ», — отмечает он. Также он публикует телефоны, по которым можно обратиться за помощью в выезде.

    «Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте», — подчеркивает губернатор.

    31 мая Гладков рассказал, что ситуация в Шебекинском и Грайворонском округах ухудшается. Решено вывезти оттуда детей, их примут другие регионы. В ночь на 1 июня он сообщил о двух раненых, утром — ещё о пяти.

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    ОбстрелОбстрел Белгородской областиБелгородская область

    Комментарии 41

    X-кот01 Июн 2023 в 09:56
    непонятно, собирался ведь харьков с областью присоединять, говорил - единственный способ, который поможет?
    +0−0
    Гость01 Июн 2023 в 09:55
    Россия в День Защиты детей таки убила ребенка, и ударила по детской поликлинике в Киеве Искандерами. Итого на совести рф - 485 детей как минимум
    +0−0
    28035201801 Июн 2023 в 09:53
    "Всё по плану!" Дальше "по плану" города Воронеж, Ростов ,Краснодар.....переселят на просторы Сибирской равнины.
    +1−1
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