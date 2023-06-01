Гладков: Раненых стало больше, детей вывозим, противника на территории области нет

Число пострадавших от обстрелов в Белгородской области 1 июня растёт. Погибших нет. Массированный обстрел продолжается.
«В Шебекинском округе непрекращающийся обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Восемь человек раненых», — сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Сегодня, по его словам, из региона в Пензу уезжают «200 человек семей» (мамы и бабушки с детьми), а 3 июня — 600 человек в Ярославль и Калугу. Пункты временного размещения готовы к работе. Места сборов не публикуются, чтобы не стать мишенью. «Если есть необходимость срочной эвакуации, мы защищённую технику подгоним к вашим домам», — отмечает Гладков и обещает после окончания обстрелов продолжить вывоз людей. «Нужно дожидаться окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ», — отмечает он. Также он публикует телефоны, по которым можно обратиться за помощью в выезде.
«Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте», — подчеркивает губернатор.
31 мая Гладков рассказал, что ситуация в Шебекинском и Грайворонском округах ухудшается. Решено вывезти оттуда детей, их примут другие регионы. В ночь на 1 июня он сообщил о двух раненых, утром — ещё о пяти.