Гладков: Ситуация в Шебекино ухудшается. Из города начинают вывозить детей

Город Шебекино в Белгородской области попал под массированный обстрел в ночь на 31 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Гладков отметил, что ситуация в городе ухудшается, поэтому из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей.



По словам губернатора, снаряды «Града» выбили окна, посекли фасады и кровлю в восьми многоквартирных домах и четырех частных, а также школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей.

