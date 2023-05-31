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    Гладков: Ситуация в Шебекино ухудшается. Из города начинают вывозить детей

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    Город Шебекино в Белгородской области попал под массированный обстрел в ночь на 31 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Гладков отметил, что ситуация в городе ухудшается, поэтому из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей.

    По словам губернатора, снаряды «Града» выбили окна, посекли фасады и кровлю в восьми многоквартирных домах и четырех частных, а также школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей.

    В результате обстрела погибших нет. Пострадали четыре человека, пишет Гладков. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжёлое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья. Они находятся в больницы. Еще две женщины отказались от госпитализации, им оказали помощь на месте.

    Первые 300 детей из Грайворонского и Шебекинского округов отправят в Воронеж уже сегодня, добавил губернатор.

    Накануне, 30 мая, под обстрел попал пункт временного размещения в Белгородской области, в котором находились эвакуированные жители Шебекинского района. Погиб один человек, двое были ранены.

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