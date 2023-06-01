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    Шебекино под «непрекращающимся огнём», есть раненые, горят дома

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    Город Шебекино в Белгородской области 1 июня находится «под непрекращающимся огнём»: центр и окраины обстреливали из «Града» в полночь, в 3:40 ночи и в 5:15 утра. По предварительным данным, пострадали пять человек. Разрушений много, загорелись два здания. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

    Пострадавшие — это сотрудник полиции с открытым переломом плеча, две женщины с осколочными ранениями рук и ног, охранник моста. Одной из женщин помощь оказали на месте, троих госпитализировали.

    «Сейчас поступила информация о мужчине, который находится без сознания с множественными осколочными ранениями. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу», — добавляет Гладков.

    Снаряды попали в два административных здания. В одном загорелась кровля (пожарные тушат огонь), в другом осколки выбили окна и посекли фасад. Зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом, он загорелся. От населения поступают многочисленные сообщения о повреждениях окон и балконов, местами снаряды пробили стены. В ближайшее время начнётся подворовой обход.

    «Сейчас в сети распространяется фейк — информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно», — отмечает Гладков.

    Выезжающие из города могут остановиться в пунктах временного размещения, например в «Белгород Арене», а тем,, кто не может самостоятельно добраться, предлагают обращаться в администрацию округа.

    Ночью 1 июня Гладков уже сообщал об обстреле Шебекино и о двух пострадавших: с травматической ампутацией руки и с контузией. До этого он отмечал, что ситуация в Шебекинском и Грайворонском округах из-за обстрелов ухудшается. Принято решение о вывозе детей, их примут в других регионах России. 31 мая Гладков доложил о положении дел президенту Путина. В Кремле заявили, что обеспокоены ситуацией и что «принимаются меры».

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