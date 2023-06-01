Шебекино под «непрекращающимся огнём», есть раненые, горят дома

Город Шебекино в Белгородской области 1 июня находится «под непрекращающимся огнём»: центр и окраины обстреливали из «Града» в полночь, в 3:40 ночи и в 5:15 утра. По предварительным данным, пострадали пять человек. Разрушений много, загорелись два здания. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.



Пострадавшие — это сотрудник полиции с открытым переломом плеча, две женщины с осколочными ранениями рук и ног, охранник моста. Одной из женщин помощь оказали на месте, троих госпитализировали.



«Сейчас поступила информация о мужчине, который находится без сознания с множественными осколочными ранениями. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу», — добавляет Гладков.

