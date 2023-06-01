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    Шебекино вновь под обстрелом. Есть пострадавшие

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    Украинские военные на протяжении часа вели обстрел города Шебекино в Белгородской области. Об этом в ночь на 1 июня сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    По предварительным данным, пострадали два человека. Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности, его состояние тяжелое. Второй с контузией сам обратился в ЦРБ, он в состоянии средней степени тяжести. Обоих отправили на лечение в горбольницу Белгорода.

    Сейчас на месте работают оперативные и аварийные службы. В светлое время суток проведут подворовой обход.

    Накануне Гладков сообщил, что ситуация в Шебекинском и Грайворонском округах ухудшается из-за обстрелов. Принято решение о начале вывоза оттуда детей, их примут другие регионы России. Развернуты пункты временного размещения для желающих покинуть опасные районы. 31 мая губернатор доложил о положении в Белгородской области президенту. В Кремле отмечали, что обеспокоены ситуацией в регионе, и что «принимаются меры».

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