Шебекино вновь под обстрелом. Есть пострадавшие

Украинские военные на протяжении часа вели обстрел города Шебекино в Белгородской области. Об этом в ночь на 1 июня сообщил губернатор Вячеслав Гладков.



По предварительным данным, пострадали два человека. Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности, его состояние тяжелое. Второй с контузией сам обратился в ЦРБ, он в состоянии средней степени тяжести. Обоих отправили на лечение в горбольницу Белгорода.

Сейчас на месте работают оперативные и аварийные службы. В светлое время суток проведут подворовой обход.



Накануне Гладков сообщил, что ситуация в Шебекинском и Грайворонском округах ухудшается из-за обстрелов. Принято решение о начале вывоза оттуда детей, их примут другие регионы России. Развернуты пункты временного размещения для желающих покинуть опасные районы. 31 мая губернатор доложил о положении в Белгородской области президенту. В Кремле отмечали, что обеспокоены ситуацией в регионе, и что «принимаются меры».

