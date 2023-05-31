Детей массово вывозят из Шебекино и Грайворона. Полторы тысячи человек готовы принять в других областях России

«Вопрос безопасности детей в двух округах — Грайворонском и Шебекинском — стоит очень остро», заявил вечером 31 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Гладков рассказал, что обратился к губернаторам Воронежской, Томской, Пензенской, Калужской и Ярославской областей, а также Ставропольского края и Республик Крым и Северная Осетия — Алания с просьбой помочь организовать летний отдых детей и семей с маленькими детьми.
«Они все с большой радостью откликнулись на мою просьбу, за что я им безгранично благодарен», — написал Гладков.
В итоге 300 детей из Шебекинского округа уже приехали в Воронежскую область. Завтра 200 человек — мамы или бабушки с маленькими детьми — уезжают в Пензенскую область. В субботу 300 грайворонцев уезжают в Ярославскую область и 300 шебекинцев — в Калужскую область, подсчитал Гладков.
Липецкая область готова принять 200 человек. Еще 200 — поедут в Томскую область. «Немножко далеко, но точно безопасно», — резюмировал губернатор.
Напомним, в последнее время Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам со стороны Украины. 30 мая несколько снарядов попали в пункт временного размещения, он располагался в санатории. Один человек погиб, двое получили ранения.
В ночь на 31 мая Шебекино снова обстреляли. По словам белгородского губернатора, снаряды «Града» выбили окна, посекли фасады и кровлю в восьми многоквартирных домах и четырех частных, а также в школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Ранены четверо.
Вечером 31 мая Вячеслав Гладков доложил о ситуации в Белгородской области президенту России Владимиру Путину. Затем провел прямой эфир с жителями области. В конце эфира в Шебекино снова начался обстрел.