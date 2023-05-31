Детей массово вывозят из Шебекино и Грайворона. Полторы тысячи человек готовы принять в других областях России

«Вопрос безопасности детей в двух округах — Грайворонском и Шебекинском — стоит очень остро», заявил вечером 31 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.



Гладков рассказал, что обратился к губернаторам Воронежской, Томской, Пензенской, Калужской и Ярославской областей, а также Ставропольского края и Республик Крым и Северная Осетия — Алания с просьбой помочь организовать летний отдых детей и семей с маленькими детьми.



«Они все с большой радостью откликнулись на мою просьбу, за что я им безгранично благодарен», — написал Гладков.

